Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim'de

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Tatar, kısa bir açıklama yaparak "Cumhurbaşkanlığı seçiminin meclisin karar verdiği şekilde 11 Ekim’de olması konusunda bir kanaat oluştu" dedi.

Başbakan Ersin Tatar’ın Bakan değişimi ile ilgili de açıklama yaptı, "Ünal Üstel’in yerine Kutlu Evren’i atadım, Cumhurbaşkanı da bunu onayladı" dedi.

Tatar neler söyledi?

Tatar açıklamasında; “ Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük desteğine sahip, köklü, Devlet için, millet için taşıdığı önemli, yaşamsal sorumlulukların bilincinde bir partidir.

Partimizin büyük ortak olarak görev aldığı, benim Başbakanlığımdaki UBP-HP koalisyon hükümeti 1 Haziran 2019’da güvenoyu alarak göreve başlamış ve bugüne kadar ülkemizin karşılaştığı önemli sorunların aşılmasında önemli işler başarmıştır.

Bu hükümet döneminde ilk kez Maraş’ın, bizim idaremizde, Vakıfların hakları da göz önünde bulundurularak, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru suretiyle eski sakinlerinin yerleşimine açılması için adımlar atılmış, Kıbrıs konusunda iki Devletli bir çözüm istediğimiz net bir şekilde ortaya konulmuş, hidrokarbon kaynaklarındaki haklarımızla ilgili Türkiye ile birlikte aktif bir politika izlenmiştir.

Bu hükümet döneminde Anavatan Türkiye ile biri 20 Temmuz 2019’da diğeri 26 Mayıs 2020’de olmak üzere iki İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması imzalanmış ve ekonomimiz, alt yapımız, bütçe açıklarımızın giderilmesi, Covid-19’un yarattığı sıkıntıların giderilmesi için ciddi kaynak sağlanmıştır.

Bu hükümet döneminde alınan yerinde, zamanında, doğru kararlarla 10 Mart 2020 tarihinden itibaren yaşamaya başladığımız coronavirüsle mücadelede başarılı olunmuş, ülkemizde 62 gündür sıfır pozitif vaka çıkması noktasına gelinmiştir.

Bu hükümet döneminde toplumsal dayanışma için birinci ekonomik tedbirler ve destek paketi ortaya konulmuş ve söz konusu pandemi döneminde yaşanması olası bir ekonomik yıkım önlenmiştir.

Şimdi ise ekonomimizi hızla toparlama, eski noktasına getirme ve atılım sürecini başlatmak üzereyiz.

Çok yakında ikinci ekonomik tedbirler ve destek paketimizi açıklayarak tüm sektörler için yapacaklarımızı ortaya koyacağız.

Dolayısı ile tüm değerlendirmelerimde içinde bulunduğumuz durumu ön planda tuttum ve geçtiğimiz hafta sonu bir işadamının ülkemize gelişi ile ilgili olarak yaşananları halkımızın yararını gözeterek değerlendirdim.

Bir kere olay üzücüdür. Yaşananlar Halkımızı olduğu kadar sağlık konuları üzerine büyük bir hassasiyetle duran bizleri de üzmüştür.

Ancak daha önce Cumhuriyet Meclisi’nde de ifade ettiğim üzere ortada yaşanan bazı hatalar vardır.

Şu veya bu niyetle yapılmış bu hataları görmezden gelmek, kamuoyunun isteklerini yok saymak doğru olmadığı için ortağımız Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’la da görüşerek kabinemde iki bakanı değiştirmek istediğimi net bir şekilde ortaya koydum.

Bu bağlamda Turizm Bakanımız Sayın Ünal Üstel’le, Girne Milletvekilimiz Kutlu Evren arasında bir nöbet değişimi yaşanması yönündeki kararımızı Sayın Cumhurbaşkanı’na sundum.

İnanıyorum ki Halkın Partisi de açıklanacak soruşturma raporları doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri mutlaka yapacaktır. Yaşananlar ortadadır ve takdir çok değerli halkımızındır.’ dedi.