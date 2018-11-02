“Çözüm için ümit var ama bu yeterli değil”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması konusunda ümit var olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Lefkoşa’ın güneyinde yer alan “The Ekonomist” Konferansında konuşma yapan Spehar, İsviçre’nin Crans Montana kentinde yapılan çalışmalar sonuçsuz bir şekilde tamamlandı dedi ve devamında güven eksikliği ve suçlama dönemi yaşandığını belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin sunduğu son rapora değinen Spehar, raporda Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması konusundaki beklentilerin hala canlı olduğunun ifade edildiğini ve bunun herkeste ümit yaratması gerektiğine işaret etti.

Kıbrıslı liderler arasında 26 Ekim tarihinde yapılan görüşme ve görüşme sırasında iki geçiş noktasının açılacağıyla ilgili açıklamaya değinen Spehar, son haftalarda “cesaret verici” gelişmeler olduğunu belirtti.

“Bu, ümit yaratıyor, iki liderin iki toplumun çıkarları için görüşmeleri niyetini gösteriyor” şeklinde konuşan Spehar, liderlerin ayrıca bölünme hattının her iki tarafındaki insanların belli adımlar çerçevesinde hayatlarının kolaylaştırılması konusunda kararlı adımlarda bulunmayı arzu ettiklerini söyledi.

Yetkili, liderlerin başka Güven Artırıcı Önlemlerin de teşvik edilmesi amacıyla geçiş noktalarının açılması ile yaratılan ivmenin üzerine inşa etmelerini diledi.

Jane Holl Lute’in görüşmelerine değinen Spehar, görüşmelerin sonuç alıcı olduğunu ve tarafların BM Genel Sekreteri’nin statükonun, yani çözümsüzlüğün sürdürülebilir olmadığı görüşünü paylaştıklarını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorunundaki taahhüdünün “ümit yaratıcı bir taahhüt” olduğunu da ifade eden Elizabeth Spehar, uluslararası toplum ve özellikle garantör ülkeler; Türkiye, Yunanistan ve Britanya’nın Kıbrıs sorunundaki süreci desteklemeleri ve çözüm bulunmasına olumlu katkıda bulunmalarının önemine işaret etti.