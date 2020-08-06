Covid-19’u yendi, beyin kanaması geçirdi

Esentepe’de doğup büyüyen 44 yaşındaki Prof. Doktor Turan Erdoğan 4 Ağustos tarihinde İstanbul’da rahatsızlanarak,’beyin kanaması’ teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yaşamını Rize’de sürdüren iki çocuk babası Erdoğan’ın 5 ay önce covid-19’a yakalandığını ve tedavisinin iki ay önce tamamlandığı öğrenildi.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Prof. Doktor Turan Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Erdoğan: “Tedavi gördüğü ilaçların yan etkisi olduğu düşünülüyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Prof. Dr. Turan Erdoğan’ın Esentepe’de doğup büyüdüğünü ama yıllardır yaşamını yurt dışında sürdürdüğünü söyledi.

Erdoğan’ın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yardımcı Dekan olarak görev yaptığını ifade eden Başkan, Erdoğan’ın 5 ay önce Covid-19’a yakalandığını ve uzun bir süre tedavi gördüğünü ifade etti.

Cemal Erdoğan, “Doktor Turan Erdoğan beş ay önce Covid-19’a yakalandı. Uzun bir süre tedavi gördü ve üç ay önce hastalığı atlattı. Yaşamını Rize’de sürdüren Erdoğan, iki gün önce İstanbul’a kardeşlerini ziyarete gitti, orada beyin kanaması geçirdi ve tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Doktorundan edindiğim bilgide, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yüzde 70 yan etkisi olabileceği bilgisi verildi.”

“Kanama riskli bölgede müdahale edilemiyor…”

Esentepe Belediyesi Başkanı Cemal Erdoğan, Prof. Dr. Turan Erdoğan’ın beyin kanaması teşhisi ile İstanbul’da tedavisinin devam ettiğini kanamanın riskli bölgede olduğu için müdahale edilemediğini de kaydetti.