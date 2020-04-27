Covid 19 ile mücadeleyi tuvale resmetti

Sanatçılar, dünyayı saran ve yüzbinlerin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek vermek ve farkındalık yaratmak için resimlerini tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Valentina Mukhacheva’da dünya geneline yayılan koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye farklı bir bakış açısı ile dikkat çekmek üzere tuvale yansıtarak duygularını dile getirdi.

Sanatçı Valentina Mukhacheva, pandemiden ötürü karantina altında olmanın kendilerini sanattan yoksun bırakamayacağını ve farkındalık yaratarak resimlerini tuvale aktardığını belirtti.

Valentina Mukhacheva, bu süreç içinde çağrı ve uyarıların dikkate alınması gerektiğinin altını çizerek #evdekalın çağrısı yaptı

Açıklamada, sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ortaya çıkardıkları eserleri ile mücadeleye destek verecekleri ifade edildi…