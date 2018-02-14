CITY MALL’da 16-17-18 Şubat tarihlerinde uğurlu indirim şöleni

City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeki mağazalar, restoranlar, yiyecek içecek mekanları, eğlence merkezi, market, yapı market ve kampanyaya katılan tüm dükkanlarda 16-17-18 Şubat’ta yüzde 70’e varan indirimler olacak.

City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerine avantajlı ve keyifli alışveriş imkanı sunmak için belirli periyotlarda ‘UĞURLU İNDİRİM ŞÖLENLERİ’ düzenlemeye başlıyor.

2018 Yılı UĞURLU İNDİRİM ŞÖLENİ takviminin ilki 16-17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mağazalar, restoranlar, yiyecek içecek mekanları, eğlence merkezi, market, yapı market ve kampanyaya katılan tüm dükkanlarda 16-17-18 Şubat’ta yüzde 70’e varan indirimler, hediye çekleri, promosyonlar verilecek.

Açıklama şu şekilde: City Mall’da Uğurlu İndirim Şöleni boyunca keyifli etkinlikler de düzenlenecek.

16 Şubat Cuma ünlü Astrolog Hüseyin Akdağ ile 12.00-18.00 saatleri arasında Burç Sohbetleri, 17 Şubat Cumartesi günü DJ Ümit Akdeniz ve violinist Suay Doğanay ile 16.30-20.30 saatleri arasında konser,

-18 Şubat Pazar günü ise 14.00-18.00 saatleri arasında yüz boyama ve çocuk etkinliklerinin yer aldığı zengin bir program ile ziyaretçilerimizin keyifli ve hesaplı alışveriş olanağı sunacağız. Geleneksel hale getirilecek ‘UĞURLU İNDİRİM ŞÖLENLERİ’nin simgesi ise uğur böceği.

Ziyaretçiler CİTY MALl’da belirli dönemlerde düzenlenecek ‘UĞURLU İNDİRİM ŞÖLENLERİ’nden uğur böceği sembolü ile yapılan kampanya tanıtımlarını gördüğünde haberdar olacak. ‘UĞURLU İNDİRİM ŞÖLENLERİ’nin tarihleri sosyal medya, AVM içi duyurulardan ve City Mall gazetesinden takip edilecek.

City Mall’a alışverişe gelen ziyaretçiler, kapısında ‘UĞUR BÖCEĞİ’ gördüğü tüm mağazaların seçili ürünlerinde o güne özel yüzde 70’e varan indirimler, hediye çekleri, promosyonlar kazanacak. Mağaza içine girdiğinde uğur böceğinin olduğu raflarda, reyonlarda o güne uğurlu indirim şölenine özel fiyatlar ve kampanyaların olduğu ürünleri alma şansı olacak.”