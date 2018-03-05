City Mall Baharı Sanat ile Karşıladı

City Mall’ün ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle sosyal sorumluluk gereği düzenlediği emekçi kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı fotoğraf sergisine ilgi büyük. Katılımcıların internet üzerinden gönderdiği fotoğraflar 3 Mart tarihinde City Mall giriş katında sergilenmeye başladı ve satışa sunuldu. Açılışını Meral Akıncı, Gazimağusa Belediyesi Belediye Başkanı Sn.İsmail Arter, City Mall Yönetim Kurulu Üyeleri ve City Mall Genel Müdürü Engin Yıldırım tarafından yapılan sergi 11 Mart tarihine kadar devam edecek. Satıştan elde edilen tüm gelir Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma evine hibe edilecek.

1.lik ödülünü “Seste” isimli fotoğrafı ile Emel Sefer’in oldu,

2.lik ödülü “Emeğin Mutluluğu Fotoğrafı” ile Peril Emiroğlulları’nın oldu,

3.lük ödülü “Terzi”fotoğrafı ile İsmail Özyol’un oldu,

Jüri Özel Ödülü “Hayat” fotoğrafı ile Kornelia Poggel Sonsal’ın oldu ve

City Mall Özel Ödülüne isimsiz fotoğrafı ile Faize Devecioğlu layık görüldü.

Baharı konserler ile karşılayan City Mall Kurtalan Ekspres ile konser serisine devam etti. 1972 yılında kurulan ve 36 yıllık bir geçmişi olan grup 3 Mart Cumartesi günü Saat 18.00’de City Mall’da sahne aldı. Ücretsiz yapılan bu konserde Kurtalan Ekspres solistleri Umut Kuzey ve Yusuf Uğurer ile Barış Manço, Cem Karaca ve Harun Kolçak gibi Türk Rock tarihinde efsaneleşmiş isimlerin birçok şarkısını seslendirdiler. Konserin son kısmında “Kara Sevda” parçasına genç yeteneklerden konuk müzisyen Derviş Barut eşlik etti. Genç müzisyen başarlı performansı ile dikkatleri toplamayı başardı. 7’den 70’e hitap eden Kurtalan Ekspres hayranlarıyla City Mall’da buluştu. Halktan büyük ilgi gören Kurtalan Ekspres müthiş performansı ile City Mall AVM ziyaretçilerini büyüledi.

City Mall, AVM olmasının yanı sıra, yaşam merkezi olmasının gereği olarak kültür ve sanat faaliyetlerine yoğun olarak ev sahipliği yapmaya devam edecek.