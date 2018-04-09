Cihangir’den Boğaz’a geçit yok: 4-1

K-Pet Süper Lig’in 26’ncı haftasında Cihangir ile Yeni Boğaziçi karşı karşıya geldi. Cihangir’in Play-out dışında kalma, Y.Boğaziçi’nin de direk düşme hattından uzaklaşma hedefi ile çıktığı karşılaşma Cihangir Stadı’nda oynanırken karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. Cihangir’de Offor kaydettiği 3 golle ön plana çıkarken, takımın diğer golünü Musa Şanlıer kaydetti. Yeni Boğaziçi’nin karşılaşmadaki tek sayısı Ramadan Ağdaç’tan geldi. Alınan bu sonucun ardından Cihangir puanını 36’ya yükselterek ligde hafta adına rahat bir konuma yükseldi. Yeni Boğaziçi ise 20 puanla 15’inci sırada haftayı noktaladı. Ligin 27’nci haftasında Cihangir Binatlı’ya konuk olacak. Y.Boğaziçi ise Türk Ocağı’nı konuk edecek.

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Ali Özer***, Hakan Gök***, Ali Akçınar***

CİHANGİR

Raif D. Pehlivan**

Erol Aksunlar**

Ertan Bulut**

Salih Say**

Mikail Sivri***

Ozotite Smart*

(Dk.72 Ali)*

Chinonso Offor***

Doğan Işıker**

Fırat Ersalan***

Musa Şanlıer**

(Dk.67 Quincy)*

Çağlar Toklu**

(Dk.78 Burak)*

TD: Toygar Davulcu

Y.BOĞAZİÇİ

Remzi Rıylı**

Zübeyir Elmazoğlu*

(Dk.88 Ergün)

Armond Francois*

Tugay Sezer*

Gueye Ousmane*

İsmail Tırlık*

Ramadan Ağdaç*

Keita Ousmane*

Rüstem Özmusalar*

(Dk.82 Sadi)

Kemal Varan*

(Dk.46 Eli Amir)*

Haşim Girgin*

TD: Mehmet Kemancıoğlu

GOLLER: Dk.8 Musa Şanlıer, Dk.25, 70 ve 75 Chinonso Offor (Cihangir) – Dk.79 Ramadan (Y.Boğaziçi)

Fotoğraf: Burhan Gürkan