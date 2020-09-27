"Çevik Kuvvet ekiplerinin olay yerine gittiği iddiaları asılsızdır"

Polis Basın Subaylığı, dün akşam Teknecik elektrik santralinde polisin çalışanlara baskı uyguladığı ve olay yerine polis çevik kuvvet ekiplerinin gittiği iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Polis Basın Subaylığı, Teknecik elektrik santralinde üretimin durdurulacağı bilgisi alınması üzerine Girne Polis Müdürlüğü’nden bir ekibin santrale gittiğini ancak El-Sen’in böyle bir kararı olmadığını öğrenerek santralden ayrıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugün, yerel bir gazetede, "Polisten Gece Operasyonu - Baskın" başlığı altında; Polis Çevik Kuvvet ekiplerinin dün gece Teknecik Elektrik Santrali’ne baskın yaptığı ve elektrik kesintisi uygulayacak çalışanlara gözdağı verdiği yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, olayla ilgili bilgi verildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:

“Dün akşam, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) tarafından Teknecik Elektrik Santrali’nde üretimin durdurulacağı yönünde bilgi alınması üzerine Girne Polis Müdürlüğü'nde görevli polislerden oluşturulan bir polis ekibi, Teknecik Elektrik Santrali’ne gitmiştir. Teknecik Elektrik Santralinde, El-Sen yetkilileri ile yapılan görüşmede, sendikanın elektrik üretimini durdurma yönünde bir kararı olmadığının öğrenilmesi üzerine söz konusu polis ekibi olay yerinden ayrılmıştır.

Haberde konu edildiği gibi polisin çalışanlara baskı uyguladığı ve olay yerine polis çevik kuvvet ekiplerinin gittiği iddiaları asılsızdır.

Gücünü, Anayasa ve yasalardan alan polis teşkilâtı halkının huzur ve güvenliğini sağlamak adına tüm unsurları ile 24 saat görevinin başında ve halkının hizmetindedir.

Basın kuruluşlarımızın, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme adına yapacakları haberlerin doğruluğunu yetkililerden araştırdıktan sonra haber yapmaları önemle rica olunur.”