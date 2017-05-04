Cenevre zirvesi için 15 bin Euro avans

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs Zirvesi’ne katılan Başbakan Hüseyin Özgürgün ile beraberindeki heyetin gidiş-dönüş uçak bileti bedelleri, konaklama giderlerinin ‘Yurtdışı-Geçici Görev Yollukları’ kaleminden karşılanması kararlaştırıldı.

Ayrıca İstanbul’da yapılan harcamalar için Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Sami Osmanlı adına verilen 10 bin Euro ile Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş adına verilen 5 bin Euro’nun da aynı kalem altından ödenmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulu kararı, 27 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.