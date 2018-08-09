Çeki sahte imzayla bozdu, 16 ay hapis yatacak

Mağusa’da 2016 yılı Nisan ayı içerisinde Sosyal Sigortalar Dairesi’nden maaş alan “imam nikahlı eşi Nigar Berber” adına düzenlenmiş 1307 TL çeki sahteleyen ve tedavüle süren Umut Aydın hakkındaki karar dün açıklandı. Sanık Aydın, “Çek sahteleme”, “Sahte çeki tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla para temini” davalarından suçlu bulunarak 16 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Dolandırmak kastıyla çek sahtelemişti…

Sanık Umut Aydın, 7 Nisan 2016 tarihinde dolandırmak kastıyla Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından Nigar Berber adına düzenlenen 1307 TL meblağlı çek yaprağının arkasına Nigar Berber yazıp Berber’in imzasını taklit etmek suretiyle çek sahtelemişti. Sahtelediği çeki Vakıflar Bankası’na vermek suretiyle tedavüle süren sanık Aydın, çekin karşılığı olan 1307 TL parayı alarak sahte davranışla para temin etmişti.

Duruşma sonucunda mahkeme sanığı suçlu buldu…

Duruşma sonunda Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, sanık Umut Aydın’ın, müşteki Nigar Beber’i dolandırmak kastıyla Nigar Berber adına Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından düzenlenen çekin arkasına Nigar Berber adını yazıp Berber’in imzasını taklit ederek kendi adına ciro edip imzalamak suretiyle sahtelediğine ve konu çeki tedavüle sürerek sahte davranışla 1307 TL parayı temin ettiğine bulgu yaptı. Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu, sanığın mahkum olduğu “Çek sahteleme” suçu için müebbet, “Sahte çeki tedavüle sürme” suçu için müebbet, “Sahte davranışla para temini” 3 yıla kadar hapis cezası ön görüldüğünü belirtti. Beyoğlu, Yüksek Mahkemenin Faaliyet Raporlarının adli ihbar olarak dikkate alındığında 2017 yılı içerisinde “Resmi evrak sahteleme”, “Sahte evrak düzenleme”, “Sahte banknot tedavüle sürme” suçlarının Ağır Ceza Mahkemesi gündeminde yer alan en yaygın 4. Suç olduğunun görüldüğüne dikkatleri çekti. Yasada bu suçlara ön görülen cezaların ise dikkate alındığında bu tip suçların ciddi, vahim ve kamu menfaatini zedeleyen suçlar olduğunun açıklıkla görüldüğünü ifade eden Beyoğlu, bu tür suçların ekonomi ve ticari hayata zarar verdiğini ve kamu düzeninde ise olumsuz etki yarattığını açıkladı. Beyoğlu, sanık Umut Aydın’a hürriyeti bağlayıcı bir ceza dışında başka bir cezanın verilemeyeceğini belirterek, sanığı 16 hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.