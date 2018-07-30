CAS Çalışanları Başbakanlık önünde
CAS Çalışanları Başbakanlık önünde eylem yapıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, çevik kuvvet ekipleri de hazır bekliyor.
SAAT:11:20
Bir çalışan Başbakanlık önündeki eylemde baygınlık geçirdi. Başbakanlık binasının kapısını tekmeleyen çalışan, 2 aydır maaş alamadığını söyledi,sinir krizi geçirdi.
Baygınlık geçiren kişiye ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı...
SAAT:11:00
Başbakan Tufan Erhürman'ın dışarı çıkmasını isteyen çalışanlar, Başbakanlık binasının kapısını yumrukladı. Polis, çalışanları uzaklaştırdı.
Çalışanlar Başbakanlık'ın kapısını yumrukladı.
CAS Çalışanları Başbakanlık önünde eylem yapıyor. Çalışanlar ellerinde pankartlarla davullar eşliğinde Başbakanlığa yürüdü.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, çevik kuvvet ekipleri de hazır bekliyor.
Çalışanlar ,'CAS devlettir,devlet kalacak','Direne direne kazanacagiz' sloganları atıyor.
FOTOĞRAFLAR: Ayşe GÜLER