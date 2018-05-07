Camları kırdılar, arabayı soydular!

Girne’nin tarihi limanı çevresinde dün sabah yaşanan olayda kimliği meçhul bazı şahıs ya da şahıslar tarafınca camları taşla kırılan araç soyuldu.

Niyazi Yiğittürk isimli vatandaş, bir arkadaşıyla birlikte balık avlamak için gittiği Girne liman bölgesinde güpegündüz soyguna uğradı.

Dün sabah saat 06.00 sıralarında limana gittiklerini ve balık avladıklarını belirten Yiğittürk, yaklaşık 2 saat avlandıktan sonra arabaya döndüklerini ve manzara karşısında nasıl şok geçirdiklerini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımıyla anlattı.

Yiğittürk, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yer Girne... Bilmeyen arkadaşlara uyarı olsun buradan. Benim başıma geldi, size de aynısı olmasın. Buralar pislik insan dolu. Kıro, hırsız, tinerci, alkolik ne ararsanız var. Arabanızı park ederken 2 kere düşünün. İlk kez Girne bölgesinde balık avlamak adına sabah erkenden arkadaşımla yola koyulup Girne limanının arka bölgesine erken saatlerde vardık. Biraz arabada dinlendikten sonra saat sabah 6 da eşyalarımızı toparlayıp, Denizciler Şehitliği'nin arkasındaki tepeden inip avlayacağımız yere ulaştık. Bu arada yürürken, yolumuzun üzerinde aniden karşımıza köşede oturan, sabahın o saatinde alkol içen yaşlı bir adam çıktı. Avımızı yapıp, tam 2 saat sonra arabaya geri döndüğümüzde karşılaştığımız manzara buydu ! Bu arada bu olay daha önce aynı bölgede bir kaç kez daha yaşanmış. Anlayacağınız, sorumlular o bölgeye derhal bir düzen tertip getirmeli hatta ve hatta zabıta koymalıdır."

Yiğittürk: “Şok olduk…”

YENİDÜZEN’e konuşan Yiğittürk, tek amaçlarının avlanmak ev sakin bir gün geçirmek olduğunu ancak yaşadıkları olay karşısında şok geçirdiklerini söyledi. Yiğittürk, arabasını bıraktığı yerde parçalanmış şekilde bulduğunu kaydeden Yiğittürk, olayı hemen polise bildirdiklerini ve ekiplerin olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak, ifadelerini aldığını belirtti. Girne’nin güvenli bir yer olmadığını bir kez daha anladıklarını da kaydeden Yiğittürk, balığa çıkmanın kendisine çok pahalıya patladığını, bir an önce suçluların bulunmasını istediğini de ifade etti.

Polis araştırıyor

Polisten edinilen bilgiye göre olay dün sabah saat 08.30 sıralarında yaşandı. Niyazi Yiğittürk’ün, Girne Denizler Şehitliği yakınlarına saat 06.30’da park ettiği NN 072 plakalı aracının sağ ve sol camları kırılarak, içinden eşyaları çalındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.