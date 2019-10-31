Çakır, ameliyatın ardından Yoğun Bakım Servisi'ne alındı

Demirhan’da meydana gelen kazada, minibüs aracın çarptığı 4 yaşındaki Mert Çakır ağır yaralandı.

Minibüs araç ile eğitim merkezine getirdiği öğrencileri araçtan indirdikten sonra aracı geri geri sürdüğü esnada tekrar araca doğru yönelen Mert Çakır'a aracın sol ön tekerleği ile çarptığı ifade edilen minibüs şoförü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi önünde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki Mert Çakır, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatının ardından çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük: “Ameliyata alındı, kırıkları var…”

Mert Çakır’ın durumuna ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi veren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, çocuğun şu an ameliyatta olduğunu belirtti. Büyük, “Ameliyata alındı. Sol uyluk kemiğinde kırık, sol kalçada çıkık ve pelvis kemiğinde yer yer küçük kırıkları var. Ortopediye yatırılıp, şu anda ameliyata alındı.” dedi.

Olay polis bültenine şöyle yansıdı:

“Bugün saat 12.30 sıralarında, Demirhan'da, Sevgül Sokak üzerinde, Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi önünde, Gökçen EĞRİ (K-32), kullanımındaki TGM 371 plakalı minibüs araç ile eğitim merkezine getirdiği öğrencileri araçtan indirdikten sonra aracı geri geri sürdüğü esnada tekrar araca doğru yönelen Mert Çakır (E-4)'a aracın sol ön tekerleği ile çarpmıştır. Kaza sonucu ağır sekilde yaralanan Mert Çakır kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürerken, araç sürücüsü Gökçen EĞRİ tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”