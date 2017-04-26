“Büyük bir başarıya imza attık”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Voleybol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi’ni 3-1 mağlup ederek, serilerde durumu 3-2’ye getiren ve şampiyon olma başarısı gösteren Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor’un başarılı oyuncusu Merve Çelebi ADRES KIBRIS’a sezon içerisinde yaşadıklarını ve gelecekteki hedeflerini anlattı. Başarılı voleybolcu, Yakın Doğu Üniversitesi’ni seride 2-0 geriden gelerek mağlup ettikleri ve yıllardan sonra şampiyonun ismini değiştirdikleri için büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

“UZUN VE ZORLU BİR SÜREÇ OLDU”

“Yakın Doğu Üniversitesi çok uzun bir şampiyonluk serüveninden geldi. 6 yıl aralıksız şampiyon oldular. Ancak, biz bu yıl şampiyonluk parolasıyla lige başladık. Sezon başında talihsizlikler yaşadık ve ne yazık ki lige iyi başlayamadık. Buna rağmen ligi 2’nci sırada tamamladık. Yarı finalde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni geçerek finale çıktık. YDÜ, avantajlıydı. 1-0 önde başladılar, ilk maçı da aldıkları için seri 2-0’a geldi. Şampiyon olmamız için önümüzde çok büyük engeller vardı ve artık hata yapma lüksümüz yoktu. Daha sonra oynadığımız maçları kazandık ve şampiyonluğa ulaştık. Uzun ve yorucu bir sezondu. Bizim için kolay bir süreç olmadı ancak, bu seriyi yıktığımız için çok şanslıyız.”

“TARAFTARIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI”

“Final maçının atmosferi bambaşkaydı. Yeneceğimizi biliyorduk, maça çıktık ve kazandık. Taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Süper Kupa maçını da kazanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Taraftarımızdan ricam, bizi Süper Kupa maçında da yalnız bırakmasınlar”

“ÇAMLIK SPOR’DA MUTLUYUM”

“Herhangi bir teklif gelmesi durumunda transfer olmayı en azından şu an için düşünmüyorum. Şu anda forma giydiğim Çamlık Spor’da son derece mutluyum. Şampiyon olduk, Yakın Doğu’nun şampiyonluğu artık monotonlaşmıştı. İnsanların maça gelmemelerinin en büyük sebebi bu durumdu. Biz bunu yıkma başarısı gösterdik. Şu anda şampiyonluğun tadını çıkarıyoruz. Dilerim ki, önümüzdeki sezonlarda da bunu artık seri haline getirebiliriz. Bu amaca ulaşmak için gerek ben, gerekse diğer arkadaşlarım takımdan ayrılmayı düşünmüyoruz.”

“BUĞRA VE OSMAN ERYILDIZ’A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Buğra benim hem takım arkadaşım, hem de antrenörümdür. Ben bu yılki başarıyı onun sayesinde yakaladığımızı düşünüyorum. Antrenörlük döneminin ilk yılında şampiyon olma başarısı gösterdi. Oyunculuğu gibi antrenörlüğünün de başarılı olduğunu düşünüyorum. Hem Buğra’ya, hem de plaj voleybolunda yakaladığım başarıda büyük imzası olan antrenörüm olan Osman Eryıldız’a teşekkürlerimi sunuyorum.”

“HEDEFLEDİĞİM YERLERE GİDİYORUM”

Plaj voleybolunda geçen yıl Buğra Eryıldız’la birlikte Türkiye’de inanılmaz başarılara imza attık. Yavaş yavaş hedeflediğim yere doğru gidiyorum. Plaj voleybolunda geçen yıl benim için bir dönüm noktasıydı. Türkiye’de iki turnuvada mücadele ettik, bir tanesinde şampiyon olduk. Şampiyonluk maçı benim için çok önemli bir maçtı. Bu yıl da Plaj Ligi’ne gideceğiz. Umarım, Buğra’yla birlikte yeni bir başarı da bu yıl göstereceğiz. Türkiye’nin en çok izlenen spor kanallarından biri olan NTVSpor’un yayınladığı bir maçta oynadım. En büyük hayalimden birinin bu olduğunu da söyleyebilirim. Böylesi bir durum herkese nasip olmuyor. Bu açıdan çok şanslıyım.”

“GENÇLERE ÖNERİM, HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTSİNLER”

“10 yıldır voleybol oynuyorum. Bu süreç içerisinde birçok şey öğrendim. Öğrendiğim en önemli şeyin altını çizerek söylüyorum; Gençler, hiçbir zaman vazgeçmesinler ve her zaman hayallerinin peşinden gitsinler. Umarım, biz Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolar bir an önce kalkar ve önümüzdeki dönemde daha kolay ve daha profesyonel bir şekilde spor yapma fırsatı buluruz.”