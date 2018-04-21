BU KARTAL A‘YAK’TA ALKIŞLANIR: 0-1

9’UNCU ŞAMPİYONLUK... K-Pet Süper Lig’in 28’inci hafta mücadelesinde Gençlik Gücü’ne konuk olan Yenicami rakibini ikinci yarıda Tansel’in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Takipçisi Doğan Türk Birliği’nin Baf Ülkü Yurdu deplasmanında 2-1 mağlup olması sonrasında siyah beyazlılar şampiyonluğunu ilan etti ÜST ÜSTE İKİNCİ, SON BEŞ SEZONDA 4’ÜNCÜ BAŞARI... Yenicami elde ettiği başarı ile tarihindeki 9’uncu şampiyonluğa ulaştı. Teknik direktör Sedat Devecioğlu yönetiminde Yenicami üst üste ikinci şampiyonluğuna ulatı. Siyah beyazlılar son beş sezonda dördüncü şampiyonluğuna ulaşarak tabir yerindeyse şampiyonluğa ambargo koydu

K-Pet Süper Lig’in 27’nci haftasında Gençlik Gücü’nü 1-0 mağlup eden Yenicami, Doğan Türk Birliği’nin Baf Ülkü Yurdu deplasmanında 2-1 mağlup olması sonrasında 2017 – 2018 sezonu şampiyon oldu. Karşılaşmaların tamamlanmasıyla birlikte Yenicami camiası şampiyonluğun haklı sevincini yaşadı. Soyunma odasında şampiyonluğu kutlayan siyah beyazlı oyuncular, büyük bir sevinç yaşadı.

9. Süper Lig şampiyonluğu…

Siyah beyazlı ekip, aldığı şampiyonlukla birlikte tarihinde 9’uncu kez Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Siyah beyazlılar son beş sezonun dördünde şampiyon olma başarısı gösterirken, üst üste ikinci şampiyonluğuna imza attı. Yenicami daha önce 1970-71, 1972-73, 1973-74, 1975-76,1983-84,2013-14,2014-15 ve 2016-17 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Devecioğlu: “Bizim için çok değerli bir şampiyonluk”

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, şampiyonluğun gelmesinin ardından düşüncelerini YENİDÜZEN’e aktardı. Devecioğlu; “Bizim için zor bir gündü. Özellikle Ozanköy ve Yeni Boğaziçi maçlarında sonrasında yaşanan kayıplar, kupa maçlarında sakatlıkların artması bizim için sıkıntılıydı. Bugün ilk devre istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci devre golü bulduktan sonra ve son dakikalarda Doğan Türk Birliği maçından gelen haberden sonra şampiyonluğumuzu ilan ettik. Biz geçen yıl da şampiyon olmuştuk ancak, bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşamamıştık. Geçen yıl kadromuz daha tecrübeli oyunculardan oluşuyordu. Bu sezon daha genç bir kadroyla mücadele ettik ve mutlu sona ulaştık. Bizim için çok değerli bir şampiyonluk. Rakiplerimizi de tebrik etmek istiyorum. Onlar olmasa biz olmazdık. Güzel bir sezon geçti” dedi.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcığlu**, Ferhat Tuna**, Özal Çağlayan**

GENÇLİK GÜCÜ

Seyit Geçici**

Hakan Karacaoğlu**

(Dk.67 Abdullah *)

Ali Akbulut*

Gökhan Özer*

Yusuf Palaz**

Ndue Mujeci**

Hüseyin Taşcı**

Sezgin Dağ*

Debola Ogunseye**

Derviş Özeralp**

(Dk.46 Agit*)

Özcan Saygı**

TD: Niyazi Göksun

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Oladele Oshobe***

Salih Güvensoy*

(Dk.75 H. Ulukök)**

Mehmet Altın**

Behiç Kum**

Tansel Ekingen**

Mehmet Göktaş***

John Ebuka**

John Okoli**

Forouk Dadzie*

(Dk.53 Ünal)**

Yasin Açıkel**

(Dk.64 Emin)*

TD: Sedat Devecioğlu

GOL: Dk.55 Tansel Ekingen (Yenicami)

Fotoğraflar: Burhan GÜRKAN – Hüseyin ÖZBARIŞCI