Bu Haftanın En İyileri

Ersin KAŞİF

HAFTANIN ALBÜMÜ ‘GAMESHOW’

Adres müzik okurları, bu albüm bence kaçmaz. Son zamanların parlayan ünlü grubu Two Door Cinema Club, Yaz başından beri yayınladığı single’lar ile müzikseverleri heyecanlandırıyordu. Beklenen gün geldi. Yepyeni albümleri ‘Gameshow’ ile uzun süren sessizliklerini bozdular. Hayranları şimdiden havalara uçuyorlar bile. ‘Gameshow’un deluxe versiyonunu iTunes üzerinden satın almak isteyenler: http://apple.co/1Oovo7P adres belli.

15 şarkıdan oluşan bu yepyeni albümün deluxe versiyonunun şarkı listesi ise şöyle:

1. Are We Ready? (Wreck) 2. Bad Decisions 3.Ordinary 4.Gameshow 5. Lavender

6.Fever 7.Invincible 8.Good Morning 9.Surgery 10. Je Viens De La 11.Gasoline (Bonus Track) 12.Sucker (Bonus Track) 13. Ordinary (Sam Holiday Remix) 14. Bad Decisions (Kev’s Summer Remix) 15.Gameshow (Live at Bonnaroo 2016). (EMI Music Haber).

HAFTANIN ŞARKISI ‘ROCKABYE’

İşte! sizler için seçtiğimiz haftanın şarkısı. Grammy Ödüllü Clean Bandit, müzikseverlerin karşısına yepyeni bir şarkıyla çıkıyor. Bu şarkıda onlara dancehall türünün kralı Sean Paul ve Anne-Marie eşlik ediyor. Clean Bandit’ten ‘Rockabye’ şarkısını iTunes üzerinden almak isteyenler için işte adres; http://apple.co/2erLVbP Kendi türünün yaratıcılarından olan Clean Bandit ‘Rockabye’ şarkısında da prodüktörlüğü üstlendi. Güçlü ritmleri, etkileyici davulları ve pop öğeleriyle bu şarkı da şimdiden efsane olma yolunca ilerliyor. Anne Marie’nin gösterişli pop vokalleri ve Sean Paul’ün sımsıcak melodileriyle pop listelerinde dünya çağında etki yaratacak. Daha fazla Clean Bandit dinlemek mi istiyorsunuz? İşte size birçok yoldan müzik ziyafeti; Spotify: http://spoti.fi/21bOBej Apple Music: http://apple.co/2ecFvyJ

fizy: http://bit.ly/25OQXWY YouTube: http://bit.ly/1VQ0aYR (EMI Music Haber).

DJ RASİMCAN, ‘BLOW KİSS’ İLE GELİYOR. HAYDİ DANSA!

DJ Rasimcan, hız kesmeden yükselişine devam ediyor! ‘Looking Down’ ve ‘Dancefloor Murda’ ile müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan DJ Rasimcan, yeni şarkısı ‘Blow Kiss ft. Odyssey’ ile bir kez daha sizi kendine hayran bırakıyor! Müzik listelerinde üst sıralara oynayan DJ Rasimcan’ın merakla beklenen yepyeni şarkısı ‘Blow Kiss’, EMI-Universal Music Türkiye etiketi ile müzikseverlerin karşısında! Yayınlanmasının hemen ardından iTunes’ta ilk 10’a girmeyi başaran bu eğlenceli ve hareketli şarkıyı çok seveceksiniz. Odyssey’in DJ Rasimcan’a eşlik ettiği ‘Blow Kiss’ videosunun yönetmen koltuğunda ise Berktuğ Okan oturuyor. İstanbul boğazından muhteşem görüntüler sunan bu eğlenceli videoyu Youtube üzerinden izlemek için ise işte adres: http://bit.ly/2f3TAPE . DJ Rasimcan Almanya, Avusturya ve İsviçre’nin en önemli klüplerinde de DJ’lik macerasına devam ediyor! Leftside, Baby Brown, David Jay, Albeezy ve daha pek çok ulusal ve uluslarası çapta ünlü müzisyene prodüktörlük yapan DJ Rasimcan’ı takipte kalın! (EMI Music haber).