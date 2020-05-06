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BRT ekranında UBP’ye ayrıcalık

BRT ekranında UBP’ye ayrıcalık

Devlet televizyonu Bayrak radyo Televizyon Kurumu’ndaki iktidar partisi UBP’ye sağlanan ayrıcalık tablolar ve grafiklerle daha net ortaya çıktı.

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Devlet televizyonu Bayrak radyo Televizyon Kurumu’ndaki iktidar partisi UBP’ye sağlanan ayrıcalık tablolar ve grafiklerle daha net ortaya çıktı.

BRT’nin 27 Nisan 2020 - 04 Mayıs 2020 tarihleri  arasındaki gündüz kuşağında  100 dakika UBP’ye mensup yetkililerin açıklamalarına yer verilirken HP’ye 12, CTP’ye 2 dakikalık yer verildi. TDP, DP ve YDP’ye ise neredeyse hiç yer verilmedi. Aynı kuşakta güncel haberlere ise 98 dakika ayrıldı.

Aynı tarihlerde gece kuşağında ise UBP’ye 78 dakika, HP’ye 20 dakika, CTP’ye 2, TDP’ye 8, DP’ye 2 YDP’ye 1, güncel haberlere 137 dakikalık yer verildi.

 

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