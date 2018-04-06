"Branş doktorlarda eksiklik var"

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde en önemli sorunun personel eksikliği olduğunu belirten Başhekim Ceyhun Birinci, özellikle branş doktorlarında ciddi eksiklikler yaşandığını kaydetti, doktor, hemşire, yardımcı personel, teknisyen gibi alanlarda kadronun desteklenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

“Hem sabah hem de öğleden sonra hizmet vereceğiz, bu uygulama vatandaş için daha iyi olacak, daha fazla kişiye ulaşabileceğimiz inancındayım. Vatandaş bunu yeni öğreniyor, o yüzden ilk etapta çok talep gelmedi, sadece ortopedi bölümüne talep oldu.”

Fehime ALASYA

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde en önemli sorunun personel eksikliği olduğunu belirten Başhekim Ceyhun Birinci, Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ve bu sorunun en erken zamanda ortadan kaldırılacağına dair söz aldıklarını açıkladı.

Birinci, özellikle branş doktorlarında ciddi eksiklikler yaşandığını kaydederek, hemşire, yardımcı personel, teknisyen gibi alanlarda da kadronun desteklenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Değişen mesai saatlerini vatandaş için olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Birinci, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde alt yapı sorunları giderilmeden randevu sisteminin de çalışır duruma getirilemeyeceğini ifade etti.

Mevcut kadro ile öğleden sonraları da hizmet vermekte bir sıkıntı yaşamayacaklarına değinen Birinci, bu kadro ile randevu sistemine geçilemeyeceğini kaydetti.

Birinci, plansız nüfus artışından dolayı Girne’de birçok alanda olduğu gibi sağlık sisteminin de yetersiz kaldığını belirtti.

“Ciddi personel eksikliğimiz var”

“Personel olarak destek istiyoruz, bunu ilgili bakanlığımızla da görüştük, yardım olacaklarına dair söz verdiler.

Yıllardır bu eksiklikler iletiliyor, ben de ilettim. Ciddi personel eksikliğimizin olduğunu ve bize yardımcı olacaklarını söylediler.

Doktor açıklarımız ciddi boyutlarda, özellikle doktor, hemşire, yardımcı personel, teknisyen, gibi alanlarımızın daha kaliteli hizmet için desteklenmeli. Belli branşlarda ciddi eksikliklerimiz var.”

“Öğleden sonra ortopedi bölümüne talep oldu”

“Şu andaki çalışma saatleri bize de yazılı olarak bildirildi. Bu uygulamanın vatandaş için daha iyi olacağı, daha fazla kişiye ulaşabileceğimiz inancındayım. Hafta içi doktorlarımızla toplantı yaparak, hemen bu uygulamaya geçtik. Şu ana dek bir şikâyet almadık.

Vatandaş bunu yeni yeni öğreniyor. O yüzden ilk etapta çok talep gelmedi, duyuldukça talep artacak diye düşünüyorum.

Hem sabah hem de öğleden sonra hizmet vereceğiz, arada küçük bir mola vereceğiz o kadar…

Ortopedi bölümüne talep olduğu için öğleden sonraya da muayene edilecek olan hastalar kaydedilmeye başlandı bile, diğer bölümlere çok talep olmadı.”

“Randevu verecek olursak çok ileri tarihlere atmak durumunda kalabiliriz”

“Girne için randevu sistemi uygun değil, çünkü doktor sayımız yeterli değil. Örneğin tek göz doktorum var, tek kulak burun boğaz hekimim var. Bir acil durum söz konusu olsa verilen randevular ortada kalacak, o yüzden tek doktor ile bunu götürmek çok zordur. Bu yüzden randevu sistemi ile çalışmıyoruz. Denedik ama doktor yetersizliğinden dolayı sürdüremedik. Bu eksiklik tamamlandığı zaman randevu sistemi de çalışır duruma getirilecek. Şu anki uygulama ile daha çok hasta görme sistemimiz var.

Yani bir nevi randevusuz çalışmamız, bu yoğun Girne nüfusuna daha fazla hizmet vermemizi sağlayacak. Randevu verecek olursak çok ileri tarihlere atmak durumunda kalabiliriz. 10 dakikada bir randevu veremezsiniz ama 10 dakikada bir hasta bakabilirsiniz.”

“Çok ciddi bir şekilde artan şehir nüfusuna karşın, hastanemizde bir teknisyen bulunmuyor”

“Altyapı olarak en ciddi sorunumuz personel eksikliğidir. Plansız, programsız ve kontrolsüz bir şekilde gelişen Girne’nin nüfusu her alanda hissedildiği gibi hastanelerde de hissediliyor. Çok ciddi bir şekilde artan şehir nüfusuna karşın, hastanemizde bir teknisyen bulunmuyor. Arıza olduğunda teknisyen görevi yapan fakat farklı statüde çalışan personelimiz var.

Bunun yanında hemşire, yardımcı personel sıkıntısı var. Bunların tamamlanması lazım…”