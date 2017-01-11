Lefkoşa, Marmara Bölgesi’nde bomba paniği. Marmara Bölgesi’nde bulunan Devpa supermarket yakınlarında siyah bir bavulun görülmesi paniğe neden oldu.

Dere yatağına görülen bavul için bomba imha ekipleri olay yerine gitti.

Köprü trafiğe kapatıldı.Bomba imha ekiplerinin bavulunun boş olduğunu tespit etmesi üzerine patlatma gereği duyulmadı.Dereden çıkartılan bavul inceleme için polis merkezine götürüldü.