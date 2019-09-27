Boğazköy'de bıçaklama: 1 yaralı

Boğazköy'de B.K. (E-23), bugün saat 17:00 sıralarında, aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulunan bıçak ile Tufan Akbaş'ı sol kol iç kısmından yaralandı.

Olayda yaralanan Tufan Akbaş kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. B.K. tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.