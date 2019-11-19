Boğaz’da kaza: 1 yaralı

Lefkoşa-Girne anayolunun Boğaz Piknik Alanı yakınlarında bugün saat 13.10 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Boğaz piknik alanı yakınlarında HK 836 plakalı araç sürücüsü Tayfun Apaçi (E - 55), Lefkoşa’dan Girne yönüne seyrederken bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan Apaçi, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili şu bilgileri paylaştı: Bugün saat 13.10 sıralarında Girne Lefkoşa Anayolu 12 - 13. km arasında Girne istikametine doğru seyreden Tayfun Apaçi (E-55) yönetimindeki HK 836 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun ortasında bulunan refüje çarparak çift şeritli yolun karşı şeridine geçip yol kenarında bulunan bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı LDH''de tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Kaza nedeniyle trafikte aksamlar yaşandı

Polis Olay Yeri İnceleme kaza yerine geldi. Anayoldaki trafik bir süreliğine çift yönlü olarak durduruldu.