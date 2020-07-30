BM raporuna yorumlar...

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararla ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, AKEL’in ve 'Maraş Belediyesi’nin değerlendirmeleri, bugünkü basında yer buldu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Hükümet Sözcü Yardımcısı Panayotis Sedonas, kararda olumlu unsurlar bulunduğunu belirtti. Sedonas, kararda “Kıbrıs sorununun çözüm temeline atıfta bulunan BM Güvenlik Konseyi kararlarının teyit edildiğini, kapalı bölge Maraş’la ilgili kararlara atıfta bulunulduğunu, aynı zamanda yeni oldubittiler meydana getirmek isteyen KKTC’deki bazı çevreler ile Türkiye tarafından bu kararlara saygı duyulması gerektiğinin kayda geçirildiğini” öne sürdü.

“BM Genel Sekreteri’nin sözde Kıbrıs MEB’indeki Türk faaliyetlerini açık bir şekilde kınamamasının kendilerini düşündürüp düşündürmediği” şeklindeki bir soruya karşılık ise Sedonas, BM Güvenlik Konseyi kararında, Doğu Akdeniz’in gerilimin azaltılmasına ilişkin bir çağrı bulunduğunu belirterek, hükümetin, bu şekilde Türkiye’ye bir mesaj gönderildiği değerlendirmesinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre ise Sedonas açıklamasında, hükümetin halihazırda söz konusu kararı selamladığını dile getirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın kararla ilgili tepkisi konusunda ise Sedonas, “BM ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Sayın Akıncı’yı bilgilendirdiğini, Kıbrıs Türk liderinin yorumlarının alındığını, aynı zamanda Başkan Anastasiadis’le de görüştüğünü ve bu görüşmede Kıbrıs Rum tarafının değerlendirmeleri ile endişelerinin yazılı olarak Spehar’a iletildiğini” ifade etti.

Gazeteye göre sözde “Maraş Belediyesi” ise karar konusunda yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunuyla ilgili uluslararası hukuka uyması için Ankara’ya nüfuz etmeleri amacıyla, uluslararası toplum, BM ve BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesine çağrıda bulundu.

Açıklamasında, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararın onaylanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren sözde “Maraş Belediyesi”, “kararda bilindik çevrelerin başlangıçtaki metne dahil edilmemesine ilişkin çabalarına rağmen, kapalı bölge Maraş’la ilgili 550 ve 789 sayılı kararlarla ilgili açık bir ifadenin vurgulandığını” ekledi.

Anastasiadis’e Guterres çerçevesi temelinde özlü müzakere için hazır görünme çağrısı

Gazeteye göre AKEL partisi ise açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi’nin yeni kararının, beklendiği üzere UNFIYCP’in görev süresini altı ay daha uzattığını ve geçmişteki ilgili kararların olumlu maddelerini yinelediğini kaydetti.

Kararın ana maddelerini yorumlayan AKEL, kararın, partinin uyarıda bulunduğu şeyi teyit ettiği savunarak, zamanın daraldığını ve herkesin sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Zamanın daraldığını ve kuzeydeki seçim sürecinin tamamlanmasıyla çözüme ilişkin çabanın doruğa ulaşacağını ve herkesin kendi payına düşen sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini savunan AKEL, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’i BM Güvenlik Konseyi kararının güçlü mesajlarına odaklanmaya, olumlu bir söylem benimsemeye ve her şeyden önce Guterres çerçevesi temelinde özlü müzakere için hazır görünmeye çağırdı.