BM, ara bölgede av konusunda uyardı

Av sezonu öncesinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü, ara bölgede avlanma konusunda uyardı.

Ara bölgeye silah ve hayvanların sokulmasının güvenlik zafiyeti taşıdığı için yasak olduğunu hatırlatan BM, avcıların tehlikeli ve sorumsuz hareketlerden sakınmalarını istedi.

Avcılardan, Birleşmiş Milletler personeline karşı doğabilecek agresif ve tehlikeye yol açan davranışların ise ilgili yetkililere yasalar çerçevesinde ceza kesilmesi için bildirileceği açıklandı.