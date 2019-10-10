Bir melek gibi uğurlandı

Devrim DEMİR

Yurt dışında tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden Süleyman Cengiz Eminoğlu için bugün Girne’de cenaze töreni düzenlendi. Nurettin Ersin Paşa Camiinde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan minik Eminoğlu’nu uğurlamak üzere çok sayıda kişi cenazeye katıldı.

Başbakan Ersin Tatar ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün yanısıra siyasiler, sporcular, iş dünyası, aile yakınları ve çok sayıda kişi cenaze törenine katılırken, gözyaşları sel oldu.

Minik Cengiz’e çocukluk çağı kanseri olarak bilinen nöroblastoma teşhisi konulmuş, Türkiye’de kök hücre nakli olmuştu. Hastalığı bir süre sonra nükseden Cengiz, yurt dışında çeşitli ülkelerde de tedavi amaçlı bulunmuştu.

Ailesi, küçük Cengiz için adeta seferber olmuştu.