Bilimsel Kurul’da Tabipler Birliği yok

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Başbakanlık tarafından, Covid-19’a karşı kurulan Bilimsel Kurul’da Tabipler Birliği’nden bir temsilci yer almamasını kınadı. “Bilim Kurulu’nda ismim de yer alıyor, toplantıdan hiçbir şekilde haberim olmadı” diyerek sitem etti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, sürecin başından beri öneriler ve değerlendirmeler yapan hekimlerin bu çalışmanın dışında bırakılarak, ‘hükümetin ne yaptığının farkında olmadığının’ açık olduğunu kaydetti.

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut: “Kurul’da Tabipler Birliği’nden hiçbir temsilci yok”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut’un paylaşımı şu yönde: “Başbakanlık tarafından KTTB Başkanı olarak benim adımın da yer aldığı ve Başbakanlık Coronavirüs Bilim Kurulu oluşturulduğuna dair paylaşım yapılmıştır. Böyle bir toplantıdan hiçbir şekilde haberim olmamıştır. Şu anda Covid 19 pozitif vakalarımıza ve tüm karantinadaki Hastalarımıza Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli hekimlerimiz bakım vermektedir. Buna karşın oluşturulduğu duyurulan bu kurulda hiçbir şekilde tedavi ekibinden ve bu ülkenin en güvenilir sağlık meslek örgütlerinden biri olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden bir temsilcinin yer almamasını üzüntüyle karşıladığımı ve bunu kınadığımı bildiririm.”

Milletvekili Sıla Usar İncirli’nin sosyal medyada yaptığı paylaşımı şu şekilde:

“Hastalarla en yakın temasta olan, en büyük mücadeleyi yürüten, durumu anında değerlendirebilecek bilgilere en çok sahip olan, gerekli ihtiyaçların neler olduğuna işaret edebilecek hekimlerin ve o hekimlerin çalıştığı hastanelerdeki başhekimlerin Covid-19 yayılımının önlenmesi için Başbakanlık tarafından oluşturulan Bilimsel Kurul’da yer almamış olmaları kabul edilemez. Dahası sürecin başından beri hem Bilimsel Kurulu ile değerlendirme ve öneriler yapan, hem de halkı ve sağlık çalışanlarını yönlendiren Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin dışarda bırakılması en hafif tabiriyle iş bilmezliktir. Hükümet bu kararı ile ne yaptığının farkında olmadığını gözler önüne sermiştir. Derhal karar alma mekanizmalarına virüse karşı sürdürülen bu büyük mücadelenin yürütücüleri olan kamu hastanelerindeki uzmanlar, idari görevde olan başhekimler ve başhemşireler dahil edilmelidir.”