Başkan Sarıçizmeli

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ulusal Ağı Genel Kurulu yapıldı, Başkanlığa Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli seçildi.

Uluslararası Cittaslow örgütüne üye olan sakin şehir ünvanlı belediyeler Yeniboğaziçi, Lefke ve Mehmetçik Belediyelerinden ikisi olan Lefke ve Mehmetçik’in katıldığı genel kurul “Cittaslow 2018 hedeflerinin tartışılması, Kuzey Kıbrıs Ulusal Ağ Başkanının seçimi, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Teknik Koordinatörünün seçimi, Fransa’da Haziran ayında düzenlenecek uluslararası genel kurulda ortak strateji belirlenmesi, Cittaslow üyelik dosyalarının ileriye götürülmesi ve yeni üyeliklerin tartışılması” gündemiyle yapıldı.

Genel kuruldan sonra basın toplantısı da düzenlendi. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ndeki basın toplantısına Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, KKTC Cittaslow Ağı Teknik Koordinatörü Hasan Karlıtaş ve Mehmetçik Belediyesi Cittaslow Koordinatörü Turgut Değirmencioğlu katıldı.

Sarıçizmeli: “Cittaslow ağı Kuzey Kıbrıs’ın Uluslarası alanda temsil edildiği ender oluşumlardan biri”

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ulusal Ağı Başkanı ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, KKTC’nin Cittaslow ağında 3 üyeyle temsil edildiğini ve 11 Aralık 2016’da Mehmetçik’te, Uluslararası Cittaslow örgütü yetkililerinin de katıldığı toplantıda Kuzey Kıbrıs ağı başkanlığa Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’in seçildiğini hatırlattı.

Sarıçizmeli, bu ağın, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alanda temsil edildiği ender oluşumlardan biri olması nedeniyle önem taşıdığını söyledi.

Sarıçizmeli, uluslararası Cittaslow ağında 200’ün üzerinde üye belediye bulunduğunu, Cittaslow’un hem belediyecilik, hem ülkelerin gelenek, görenek ve kültürlerini yaşatabilmesi hem de turizm modeli olarak önem kazandığını anlattı.

KKTC’de üye sayısının artması için hem kendilerinin hem devlet hem de ağ temsilcilerinin önemli görevler yaptığını kaydeden Cemil Sarıçizmeli, Cittaslow Tüzüğü gereği, öncü ve lider pozisyondaki ağ başkanının da önemli görevleri bulunduğunu ifade etti.

“Olmamız gereken noktadan uzaktayız”

Sarıçizmeli, “Maalesef ağımız istenilen performansı bir türlü yakalayamamıştır ve bugün olmamız gereken noktadan uzaktayız. Ben ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bunun giderilmesi, ağın ilerlemesi ve kurumsallaşması, görevlerini yerine getirmesi için çok çaba harcadık” diye konuştu.

Tüm girişimlerine rağmen Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağı’nın 15 aylık sürede sadece bir kez toplantı yaptığını, bu yüzden de sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir yapı olmaktan çıktığını dile getiren Sarıçizmeli, kendilerinin Cittaslow felsefesine ve ülkenin bundan fayda sağlayacağına inandığını vurguladı.

Cemil Sarıçizmeli, bu nedenle inisiyatif alarak ağın ve Cittaslow kentlerin büyümesi için Cittaslow Tüzüğü’nün 26 ve 27’nci maddeleri uyarınca genel kurul çağrısı yaptıklarını ve bugün de bu toplantının gerçekleştirildiğini anlattı.

“Bundan sonra görevi layıkıyla yapmak zorundayız”

Genel kurula, ağ başkanı ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’in katılmadığını, başkanlığa kendisinin, Teknik Koordinatörlüğe de Hasan Karlıtaş’ın seçildiğini açıklayan Sarıçizmeli, bir ekip ve gönüllülük işi yürüttüklerini, bundan sonra görevi hep birlikte layıkıyla yapmak zorunda olduklarını vurguladı.

Önlerinde bu yıl Fransa’da yapılacak Cittaslow Genel Kurulu’na katılım ve 2019’da genel kurulun KKTC’de yapılması hedefleri bulunduğunu dile getiren Sarıçizmeli, yeni dönemde daha iyi çalışmalar ortaya koyma hedeflerini vurguladı.

Sarıçizmeli, soruları yanıtlarken Katip Demir’in ne ulusal ne de uluslararası koordinasyon toplantılarına katıldığını; temas kurmakta sıkıntı yaşadıkları bir dönem geçirdiklerini ve ciddi zaman kaybettiklerini söyledi.

Sarıçizmeli, Geçitkale Belediyesi’nin Cittaslow üyeliği için başvurusunu yaparak dosyasını sunduğunu ancak uluslararası ağa gönderilmediğini; aldıkları duyumlara göre Tatlısu, Lapta, Büyükkonuk ve Dipkarpaz belediyelerinin de Cittaslow üyeliği için çalışma yaptığını, tümüyle temasa geçerek gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Kaya: “Maalesef biz 15 ayda bir ağ olmanın gereklerini yerine getiremedik”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Cittaslow’un insan ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bir anlayış olduğuna işaret ederek, 30 ülkede 250 civarında üyesi bulunduğunu, ülke ağı oluşturmak için en az 3 üye belediye gerektiğini ve ağı bulunan 20 ülkeden birinin de KKTC olduğunu söyledi.

“Ancak maalesef biz 15 ayda bir ağ olmanın gereklerini yerine getiremedik” diyen Kaya, sadece bir toplantı yaptıklarını ve sorumluluklarını yerine getiremediklerini kaydetti.

Kaya, 15 aylık kayıpları olduğunu, daha fazla zaman kaybetmemek için bugün genel kurul toplantısına gittiklerini ifade ederek, “Bundan sonra 15 ayı geri kazanıp olması gereken işleyişi yaratacağız. Yeni üyelik başvurusu yapıp dosyasını tamamlayan belediyeler var. Onlarla işlemleri de yapacağız. Yeni dönem hayırlı olsun” dedi.

Karlıtaş: “Yeni bir dönem başladı”

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Teknik Koordinatörü Hasan Karlıtaş da konuşmasında, bugün yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Üç belediye ve iyi bir ekip çalışmasıyla ülkenin hak ettiği güzellikleri paylaşmaya hazır olduklarını vurgulayan Karlıtaş, Cittaslow’un ülke için çok güzel ve insanların mutlu olmasını sağlayan bir kalkınma modeli olduğunu ifade etti.