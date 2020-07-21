Basın Kartı başvuruları 2. döneme kaldı

Basın Kartı Komisyonu çalışmalarını sonlandırma kararı aldı, komisyona yapılmış ikinci dönem yeni basın kartı başvuruları da ancak yeni döneme kaldı.

2020 yılı ikinci dönem basın kartı Komisyonu toplantısı bugün gerçekleştirdi.

Basın Kartı Tüzüğü’nün bağlı olduğu Enformasyon Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 5. Maddesinin, 49/2006 sayılı değişiklik yasası ile 23.5.2006 tarihinde kaldırılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yasal boşluğun yaratabileceği sakıncalar nedeniyle komisyon ilkesel bağlamda hareket ederek çalışmalarının sonlandırılması kararını aldı.

Basın Kartı Komisyonu’nun görevinin sona ermiş olması ile komisyona yapılmış ikinci dönem yeni basın kartı başvuruları da ancak yeni dönemde ele alınabilecek.