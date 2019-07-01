KASK HAYATINI KURTARDI… 24 Haziran tarihinde meydana gelen motosiklet kazasında, başında takılı olan kask sayesinde hayatta kalmayı başaran Murat Çırakoğlu, aldığı yaraların iyileşmesini bekliyor

ÇIRAKOĞLU: “CAN YAKICI YARALAR ALDIM”… Murat Çırakoğlu, “Sol tarafımda ayaklarıma kadar can yakıcı yaralanmalar var. 10 metre sürüklendim ve derilerim asfalta yapıştı, ayak parmaklarımda sürüklenmeden ezildi. Ancak başımdaki kask hayatımı kurtardı.”

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da geçirdiği motosiklet kazasında, ciddi şekilde yaralanan Murat Çırakoğlu’nun hayatını başında takılı olan kask kurtardı.

Dikkatsizce sinyal vermeden bir aracın önünü tıkaması sonucu meydana gelen kazada anayolda metrelerce sürüklenen Çırakoğlu hayatını başında taktığı kaska borçlu olduğunu söylüyor.

24 Haziran'da Lefkoşa Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana gelen olayın ardından Çırakoğlu’nun geçirdiği kaza anı bölgedeki iş yeri kamera görüntülerine de yansıdı.

Özellikle motor sürücülerine de seslenen Çırakoğlu, “Kısa mesafede gitseniz, kask takın. Kazanın nereden geleceği belli olmuyor” dedi.

Evli ve bir çocuk babası olan Çırakoğlu, hastaneden taburcu edildi.

Kaza gününü YENİDÜZEN’e anlattı.

“Benim başımda kask olmasaydı, bu kaza ölümle sonuçlanacaktı. Çarpmanın etkisi ile yere düştüğüm an ilk önce başım darbe aldı ama kask beni korudu. Kaskımın bağlı olması hayatımı kurtardı. Korumalı ceket ve eldiven de olsaydı vücudum da zarar görmeyecekti.”

“Önümü tıkadı metrelerce sürüklendim”

Murat Çırakoğlu, kazanın 24 Haziran tarihinde öğlen sıralarında Lefkoşa Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldiğini anlattı.

Kazanın yaşandığı yerin 4 şeritli bir yol olduğunu ifade eden Çırakoğlu, motosikleti ile makul bir süratte gittiği sırada sol şeritte giden bir aracın, sinyal vermeden ani dönüş yapması sonucu önünü tıkadığını ifade etti.

Çırakoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Yönetimindeki araç ile dikkatsizce sağa dönüş yapan araç bir anda önümü tıkadı. Durmak için mesafem yoktu ve motosikletten savrularak yere düştüm önce başım çarptı yere ve 10 metre sürüklendim. Yere düşerken çok şiddetli bir şekilde düştüğüm için, sol tarafımda başım hariç derin yaralar oluştu. Takılı olan kaskım başım ve yüzümü korudu. Sol tarafımdaki derin yaralar koruma giymediğim için oluştu.”

“Can yakıcı yaralanmalar oluştu, ayağımda ezilme var”

Kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldığını ifade eden Çırakoğlu, “Başımda kask olduğu için darbeleri vücudum aldı. Sol tarafımda ayaklarıma kadar can yakıcı yaralanmalar var. 10 metre sürüklendim ve derilerim asfalta yapıştı, ayak parmaklarımda sürüklenmeden ezildi. Aldığım yaralar birinci derece yanıkla aynı acıda. 6 saat müşahede altında tutuldum ve taburcu oldum. Kazanın üzerinden 4 gün geçti hala tarifsiz acılar var vücudumda” dedi.

İki ailenin ocağı dikkatsizlik sonucu sönebilirdi

Çırakoğlu, eşinin ve çocuğunun yurt dışında tatilde olduğunu haberin ardından tüm ailesinin büyük korkuya kapıldığını dile getirdi. Bir anlık dikkatsizlik yüzünden iki ocağın birden sönebileceğini bu kazada canlı şahit olarak hissettiğini ifade eden Çırakoğlu, “Benim başımda kask olmasaydı, bu kaza ölümle sonuçlanacaktı. Çarpmanın etkisi ile yere düştüğüm an ilk önce başım darbe aldı ama kask beni korudu. Kaskımın bağlı olması hayatımı kurtardı. Korumalı ceket ve eldiven de olsaydı vücudum da zarar görmeyecekti. Şoför okulları özellikle sürüş derslerinde, sürücülere sinyal vermenin önemini mutlaka anlatmalı. Sürücünün yaptığı küçük bir hata hayatıma mal oluyordu” dedi.

Yaşadığı kazanın ardından aldığı yaralarla şans eseri kurtulan Murat Çırakoğlu, sürücülerin özellikle motor, bisiklet ve yayalara karşı daha dikkatli seyretmeleri konusunda çağrı yaptı.

Çırakoğlu ayrıca, motosiklet kullanıcılarına da seslenerek, “Kısa mesafe gitseniz bile mutlaka kask takın. Kazanın nereden geleceği hiçbir zaman belli olmaz. Ben taktığım kask sayesinde hayattayım” dedi.