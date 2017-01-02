Bir süredir Kıbrıs'ta yaşayan, Türkiye'nin ünlü modacılarından Barbaros Şansal sınır dışı edilmek üzere Lefkoşa Polisi'ne çağrıldı.

YENİDÜZEN'e bilgi veren Polis Basın Subaylığı sınır dışı bilgisini doğruladı.

Polis, "Şu anda Şansal Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sınır dışı işlemleri yapılıyor" diye bilgi verdi.

Edinilen bilgiye göre sınır dışı, ya da ihraç kararını KKTC İçişleri Bakanlığı verdi.

Barbaros Şansal, KKTC'den ihraç edildi. Şansal'ın Türk Hava Yolları’nın 20.55’te kalkan uçağıyla İstanbul’a gönderildiği öğrenildi. Barbaros Şansal’ın paylaşımlarından dolayı bazı vatandaşların da imza toplayarak, modacı hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre ise, Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.

Şansal’ın taşkınlık yaptığını iddia eden yolcular, kendisine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya polis müdahale etti. Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal'ı taşıyan uçak Türkiye’ye hareket etti.