BARBAROS ŞANSAL AÇIKLAMASI
"Türkiye bir hukuk devletidir. Hesap sormayı yaptırıma dönüştürecek tek merci hukuktur. Kimse bunu sokakta kendi başına yapma hakkına sahip değildir"
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Şansal'a yapılan saldırı için isim vermeden açıklama yaptı.
Erdoğan, Barbaros Şansal'a düzenlenen saldırı hakkında isim vermeden " Herkesin hakkını, hukukunu korumak benim görevimdir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hesap sormayı yaptırıma dönüştürecek tek merci hukuktur. Kimse bunu sokakta kendi başına yapma hakkına sahip değildir" dedi.
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Etiketler : barbaros şansal, sınır dışı, r.t.erdoğan
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