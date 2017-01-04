BARBAROS ŞANSAL AÇIKLAMASI

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Şansal'a yapılan saldırı için isim vermeden açıklama yaptı.

Erdoğan, Barbaros Şansal'a düzenlenen saldırı hakkında isim vermeden " Herkesin hakkını, hukukunu korumak benim görevimdir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hesap sormayı yaptırıma dönüştürecek tek merci hukuktur. Kimse bunu sokakta kendi başına yapma hakkına sahip değildir" dedi.