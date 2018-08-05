Banka sektörünün sorunları konuşuldu

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Limasol Türk Kooperatif Bankası’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Banka’nın 79. kuruluş yıldönümü çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı (KKBB) Olgun Önal ve Genel Sekreter Halil Okur’u Banka Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler kabul etti. Kabulde Genel Müdür İlkin Yoğurtçuoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özsusuzlu ve Yönetim Kurulu İdari Müdürü Akıle Tatarlar hazır bulundu.

Önal ziyarette “79 Yıllık bir kurum olan Limasol Bankası’nın çalışmalarını takdirle izliyoruz. Sizleri ve nezdinizde tüm banka çalışanlarını gönülden tebrik ederiz” sözlerini iletti.

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getirerek Birlik ile her zaman yakın ilişkilerde olmanın memnuniyet yarattığını sözlerine ekledi.

Ziyaret sırasında sektörün çeşitli sorunları ile ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.

Yeni Bankacılık yasasının finans kurumlarına daha sıkı denetim getirdiğini ve bu sebepten sektörün daha sağlıklı olacağından söz edildi. Bu bağlamda Bankalar Birliği’ne, ikincil düzenlemeler olarak yayımlanacak tebliğlerin Kıbrıs’a uyumlaştırılması konusunda çok görev düştüğü dile getirilerek, Bankalar Birliği yanısıra Banka sahiplerinin ve hissedarlarının da sektörle ilgili daha fazla alaka göstermeleri ve gerekirse bir oluşum etrafında fikir birliği yaparak sektör ile ilgili karar alınma süreçlerinde daha etkin rol almaları gerektiğine değinildi. Lha