Bahçeli’den Akıncı’ya ‘ihanet suçlaması’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Kıbrıs Türkü’ne ihanet etmekle suçladı.

Üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir basına açık programlara katılmayan Bahçeli, uzun aradan sonra partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenini katıldı. Genel Merkez'deki törene gelişinde gazetecilere selam veren Bahçeli, daha sonra törenin yapılacağı salona geçti.

Program basına kapalı gerçekleşirken Genel Başkan Bahçeli de açılış dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

MUSTAFA AKINCI'YI ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya da tepki gösteren Bahçeli, açıklamasında "Çirkef ve çirkin mesajlarıyla Kıbrıs Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı’nı aynı kefeye koyarak oturduğu koltuğa, dökülen şehit kanlarına, Kıbrıs Türklüğüne ihanet ettiğini kanıtlamıştır. Nitekim uyuyan komünist uyanmış, zalimlerle birlikte eş zamanlı olarak devreye girmiştir." ifadelerine yer verdi.