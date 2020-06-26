Babalar Günü Talihlileri Bisiklet ve Kasklarını Teslim Aldı

08 Haziran – 21 Haziran tarihleri arasında Optimum ve Koop24 kartları (Kooperatif kartları) ile Optimum POS cihazlarından yapılan alışverişlerde kart kullanıcıları alışveriş tutarının her 100 TL'lik kısmı ile kampanyada 1’er çekiliş hakkına sahip oldu. 22 Haziran pazartesi günü gerçekleşen çekilişte kazanan talihliler, kazandıkları bisiklet ve kasklarını Koopbank Genel Merkezi’nde teslim aldılar.

ALIŞVERİŞ YAPTILAR KAZANDILAR

Optimum ve Koop24 kartları ile babalar gününü alışverişlerinde harcama yapan 5 Koopbank müşterisi, Babalar Günü Kampanyası çerçevesinde 5 Mosso Bisiklet ve Kask kazandı. Noter İbrahim Mısırlıoğlu gözetiminde Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü Müdürü Kemal Kerem ile Pazarlama Bölümü Müdürü Sadun Aytaçoğlu tarafından gerçekleştirilen çekilişte Tara Taşt, Salise Tüm, Hüseyin Gaziler, Emirali Karagözlü, Bülent Çeribaşı Mosso Bisiklet talihlileri oldu.

KAMPANYALAR HIZ KESMİYOR

Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü Müdürü Kemal Kerem kazanan müşterilerimizi tebrik ederek, hediyelerini kazasız ve sağlıklı günlerde kullanmaları temennisinde bulundu. Koopbank’ın kampanyalarının yaz döneminde de devam edeceğini belirterek, Optimum ve Koop24 kart kullanıcılarının harcama yaparken de kazanacağını kaydetti. Kerem, yaz döneminde turizm harcamalarına yönelik ülkemiz turizm acentelerinde OptimumCard ile Optimum POS cihazlarında gerçekleşen harcamalarda ekstra +3 taksit kampanyasının devam ettiğini vurguladı. Vatandaşların harcamalarında yine farklı taksit fırsatları bulunduğunu, Optimum Çağrı Merkezi ve Mobil Şube aracılığı ile müşterilerin yaptıkları harcamaların “Sonradan Taksit” seçeneği ile taksitlendirebileceğini de sözlerine ekledi. Kerem Optimum ve Koop24 kart kullanıcılarının yapılan her alışverişte kart kullanıcılarının Optimum Puan ve MilO Puan kazanırken, turizm harcamaları için ücretsiz uçak bileti, konaklama gibi fırsatlardan da faydalanabileceğini sözlerine ekledi.