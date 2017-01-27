Fehime ALASYA

Türkmenköy muhtarı Ayşe Korol, bu yılki patates hasadının yüzleri güldürdüğüne değinse de en büyük sorunun su kıtlığı olduğunu vurguladı. Korol, ayrıca tarladan çıkıp, tüccarın eliyle pazardaki tüketiciye ulaşacak olan mahsulün fiyatının 2,5 TL’den 4,5 TL’ye yükselmesine de bir anlam veremediğini belirtiyor.

“Umudumuz yağışlar”

Bölgede yaklaşık yüze yakın su kuyusu bulunduğunu, su kuyularının kurumaya başladığını anlatan Korol, “Bölgemizdeki en büyük sorun su sorunudur. Yer altı kaynakları yeterli olmuyor. Bu yıl yağmurlar iyi fakat halen daha yer altı kaynakları dolmadı. Barajlar beslenmedi, dolmadı, bu yüzden yer altı kaynakları da dolmadı. İnşallah yağışlar güzel gider de yer altı kaynakları beslenir. Bir de Türkiye’den gelen su belki bizi biraz rahatlatır. Şebeke suyu bol olunca yer altı kaynakları çok kullanılmaz da belki çoğalır” dedi.

Tarlada 2,5 TL, Pazar da 4,5 TL

Tarladan çıkıp, tüccarın eliyle pazardaki tüketiciye ulaşacak olan mahsulün fiyatının yükseldiğinden de yakınan Korol, bu duruma bir anlam veremediğini anlattı.

Korol, “Bizim tarladan söküp iki buçuk TL’ye sattığımız ürün, pazarda dört buçuk TL’ye yerini alıyor. Bunu anlamak mümkün değil… TÜK batmış derler, çeşitli bahaneler, çeşitli nedenler… Ama çözüm bulmaya kimse bulmaz, böyle iş mi olur? Ben ve benim gibi tarlada uğraşan, ilkokul kadınları bu konulara çözüm arıyorsak, çabalıyorsak baştakiler bunları düşünmez mi” diye sordu.

Türkmenköy’de tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve ayrıca muhtarlık da yapan Ayşe Korol, bölge üreticilerinin en büyük sıkıntısının yer altı su kaynaklarının giderek azalması olduğunu söyledi. Korol, “İki buçuk TL’ye sattığımız ürün, nasıl olur da pazara gidene kadar dört buçuk TL’ye satılıyor anlamak mümkün değil…” diyor

Kadın, erkek birçok kişi tarlada…

Birçok Türkmenköylü gibi Leymosun bölgesinden göçmen olan Ayşe Korol, ayrıca yedi yıldır Türkmenköy muhtarlığı yapıyor. Beyarmudu Belediyesi’ne bağlı altı köyden biri olan Türkmenköy bünyesinde, 830 kişilik nüfus barınıyor. Bölgede tarım ve hayvancılığın başlıca geçim kaynağı olduğunu dile getiren Korol, yıllarca Kıbrıs’ın güneyinde çalışarak para kazanan birçok bölge halkının, güneydeki ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalınca Türkmenköy ve civarındaki tarlalarda üretim yaparak geçim sağlamaya başladığını ifade etti. Mağusa ilçesine bağlı olan Türkmenköy, (Gondea) semalarında seyrederken, kadın, erkek birçok vatandaşı yol kenarlarındaki tarlada çalışırken görmek mümkün…

“Spor yaparak zayıflamak zorunda kalmıyorlar”

Hayvancılık ve tarımla uğraşan Ayşe Korol, şimdilerde patates hasadını topluyor. Her mevsim patates eken Korol, hasat zamanı dıştan işgücü satın alıyor. Tarlada çalışan birçok kadın gören YENİDÜZEN ekibi “Köy kadınlarınız çok çalışkan” demesine karşın, Korol, küçük bir serzenişte bulunuyor, “Kadınlarımız Dörtyol’dan geliyor, bizimkiler çok fazla tarlada işlemek istemiyor” diyor… Dörtyol köyünden yardıma gelen birçok kadın, günlüğü 80 TL civarında emek harcıyor. “Spor yaparak zayıflamak zorunda kalmıyorlar, tarlada enerji harcıyorlar, güzel güneşli havanın da tadını çıkarıyorlar” diyen Ayşe Korol, konuya esprili bir dille yaklaşıyor.

Bereketli topraklarıyla bilinen Türkmenköy

Yemyeşil ve masmavinin ortasında olan Türkmenköy, bereketli topraklarıyla biliniyor. Bölgede her mevsim birçok sebze üreticiliği yapılıyor. Başta enginar ve patates olmak üzere ıspanak, maydanoz, golyandro, marul, pancar, mor lahana ve beyaz lahana bulmak mümkün. Çevresinde Çayönü, İncirli, Korkuteli, Dörtyol, İnönü, Akdoğan ve Beyarmudu gibi yerleşim yerlerini de barındıran bölge yağışlı geçen kış günlerinde adeta yeşile büründü.

FOTOĞRAFLAR: Didem MENTEŞ