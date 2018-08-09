Avunduk: “Reha’nın Türkiye’de satışında gayrı yasal bir durum yok”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Reha Süt Ürünleri Sanayi Ltd. İzmir Tire’de bulunan işletmesinde imal ettiği hellimlerin satışını ve üretimini Sanayi Odası ile mutabakat çerçevesinde durdurduğunun altını çizdi.

Reha Süt Ürünleri Ltd.’in Kuzey Kıbrıs menşei ile ürettiği hellimlerin başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğine de işaret eden Avunduk, Reha markası ile Türkiye’de satışında her hangi bir gayri yasal bir durum ve sakınca olmadığına da vurgu yaptı.

YENİDÜZEN’in 7 Ağustos tarihli sayısında “Türkiye’de hellim savaşı davalık” başlığıyla yayınlanan haberinde bazı ifadelerin yanlış algıya neden olduğunu ifade eden Avunduk, söz konusu firmamızın bu yanlış algıdan dolayı mağdur olmaması amacıyla açıklama yaptı.