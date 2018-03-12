Avon Kozmetik’ten Onkoloji Bölümüne 30,000TL’lik cihaz bağışı

Başman Group of Companies - Avon Kozmetik, 2002 yılında kurmuş olduğu ‘Meme Kanseri & Kadın Hastalıklarına Karşı Savaş’ Fonu çerçevesinde bağışlarına devam ediyor. Üçüncü kez Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesine bağış yapmaktan gurur duyduklarını söyleyen şirket yetkilileri, şimdiye dek toplamda yaklaşık €45,000 değerinde cihaz bağışladıkları bilgisini verdiler. İlk kez 2004 yılında yapılan bağışla Patoloji bölümüne Sito Santrifuj cihazı alınmıştı, ardından 2011 yılında tüm cihazlarıyla birlikte Kemoterapi Odası hazırlatılmıştı. Mart 2018’de ise yaklaşık 30,000TL ($7,250) değerinde 5 adet Infuzyon cihazı Onkoloji bölümüne alınarak bağışlandı. Onkoloji bölümünde Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan, Onkoloji Bölümü Dr. Özlem Gürkut Başman Group of Companies YK Üyesi- Avon Direktörü Pınar Başman Süren’e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Onkoloji Bölüm Doktoru Özlem Günkut: ’’Tıp en çok gelişen bilim alanı ve yüksek miktarda teknoloji cihazına ihtiyaç var. Gelişen teknolojiye yetişmek için zaman zaman sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Başman Group bu yönde bizleri uzun yıllardır destekliyor. Kendilerine teşekkür ediyor, duyarlılıklarının diğer kurumlara da örnek olmasını diliyoruz.’’

Başman Group-Avon Kozmetik Direktörü Pınar Başman Süren: “Başman Group olarak şirketimizin kurulduğu günden bu yana 58 yıldır, sosyal sorumluluklarımızın bilincinde hareket ediyoruz ve her yıl kazancımızın belli bir miktarını halkımızla paylaşıyoruz. Avon Kozmetik çatısında 2002 yılında kurduğumuz fon ile bugüne kadar 45.000€ bağışta bulunduk. Temennimiz bu cihazlara hiç ihtiyaç duyulmayacak şekilde kanser hastalığının tükenmesidir. Ancak ülkemiz insanlarına bir nebze de olsa fayda sağlayabiliyorsak, bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz! Ülkemizin ileriye gidebilmesi için hepimize görev düşüyor. Bu projede sizlerin nezdinde sağlığa önemli katkı koymamızı sağlayan tüm şirket çalışanlarımıza, satış danışmanlarımıza ve müşterilerimize de halkımız, şirketimiz ve şahsım adına ayrıca teşekkür ediyorum.’’