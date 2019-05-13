Avansas Ramazan Paketleri İşyerlerine Uygun Fiyat Sunuyor!

YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Avansas 2019 yılı Ramazan ayı için işyerlerine son derece uygun fiyat avantajı eşliğinde 3 farklı Ramazan paketi sunuyor. Merakla beklenen Ramazan paketlerinde hangi ürünlerin olduğu ve ne zaman satışa çıkacağı ise açıklandı. 3 Ramazan paketi seçeneği Avansas internet sitesinden detaylı şekilde incelenebilir.

Avansas Ramazan Paketi içerisinde 1’er kg Yayla pilavlık bulgur ve pirinç, 500’er gr Tat burgu ve fiyonk makarna, 430 gr Tat salça, 750 gr Irmak küp şeker, 1 kg Eriş un olmak üzere 11 farklı ürün bulunuyor. Ramazan paketi aynı zamanda 570 gr Cevher tuz, 1 lt Orkide Ayçiçek yağı, 500 gr Doğuş çay ve Bizim mercimek çorbası da içeriyor. Avansas Ramazan kolisini 44,90 TL’ye hemen sipariş verebilirsiniz.

Daha fazla ürün içeren Büyük Boy Ramazan Paketi ise 18 ürün ile mutfakları taçlandırıyor. 1’er kg Yayla pilavlık bulgur, pirinç ve kırmızı mercimek, 1 kg Irmak toz şeker ve 750 gr küp şeker, 1 kg Eriş un, 750 gr Cevher tuz, 500’er gr Tat arpa şehriye, irmik, burgu ve fiyonk makarna bu pakette yer alıyor. Bunlarla birlikte 1 lt Orkide Ayçiçek yağı, 830 gr Tat salça, 200 gr Marmarabirlik zeytin, 500 gr Doğuş çay, Bizim şehriyeli tavuk ve mercimek çorbası ile toz puding de mevcut. Avansas Büyük Ramazan Kolisini 74,90 TL’ye hemen sipariş verebilirsiniz.

En fazla ürünü içeren Mega Boy Ramazan Paketi ise 25 gıda malzemesi ile daha zengin bir seçenek oluyor. 1’er kg Yayla pilavlık bulgur, pirinç, kuru fasulye ve kırmızı mercimek, 750 gr Yayla haşlanmış nohut, 2 kg Eriş un, 750 gr Cevher tuz, 500’er gr Tat arpa şehriye ve irmik, 830 gr Tat salça, 2’şer paket 500’er gr Tat burgu ve fiyonk makarna pakette yer alıyor. Pakette 2 lt Orkide Ayçiçek yağı, 200 gr Marmarabirlik zeytin, 1000 gr Doğuş çay, Bizim şehriyeli tavuk ve mercimek çorbası, Bizim toz puding, Irmak 1 kg toz şeker ve 750 gr küp şeker, 180 gr Ülker krem çikolata, 380 gr Tukaş reçel, 100 gr Kocatepe Türk kahvesi de var. Avansas Mega Ramazan Kolisini 123,90 TL’ye hemen sipariş verebilirsiniz.