AtlasGlobal resmen iflas başvurusu yaptı!
Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlas Global Havayolları'nın resmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
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Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlas Global Havayolları'nın resmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan Atlas Global Havayolları, resmen iflas başvurusunda bulundu.
Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Twitter'da yapılan açıklama şirketin iflas başvurusunda bulunduğu ve operasyonlarını durdurduğu belirtildi.
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