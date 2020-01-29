YASA İSTİYORLAR… 2004 yılında kurulan ve ada genelinde 15 ayrı istasyonda, görev yapan ‘112 Acil Servis’te 210 personel ve 75 ambulans şoförü bulunuyor. ‘112’ Acil Çağrı Merkezi’nde çalışanların halen bir yasası yok.

BENGİHAN: “BAKAN BİLDİĞİNİ OKUYOR”… YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ‘112’ nin yasası olmadığını, çalışanların sorumluluğunu almamakta ısrarcı olduğunu uyarılara rağmen Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bildiğini okuduğunu öne sürdü.

Devrim DEMİR

112 Acil Servis çağrı merkezine 2019 yılında binlerce çağrı yağdı. Ekipler, 23 bin 179 vakaya koştu.

Çağrı merkezine yağan binlerce ihbarın bir kısmı asılsız ve yanıltıcı bir kısmı ise acil olmayan vakalardı.

2004 yılında kurulan ve ada geneli 15 ayrı istasyonda, görev yapan ‘112 Acil Servis’te 210 personel ve 75 ambulans şoförü bulunmakta. ‘112’ Acil Çağrı Merkezinde çalışanların hala bir yasası yok.

Canla başla hayat kurtarmaya çalışan 112 Acil Servis çalışanlarının, en büyük problemleri trafikte yol vermeyen sürücüler ve asılsız çağrılar.

Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren ‘112’ Acil Komuta Servisi, 2018 yılı Kasım ayında yeni binasında hizmet vermeye başlamasına rağmen, ‘112’ nin hala yasası yok.

YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ‘112’ nin bir mevzuatı olmadığını araçların derme çatma teknik ve alt yapı özelliklerinin olmadığına vurgu yaptı.



2019 yılında gelen çağrılar

LEFKOŞA: 6 bin 766

GİRNE: 4 bin 690

MAĞUSA: 3 bin 399

En fazla ihbar Lefkoşa’dan alındı…

“112 Acil Servis”e 2019 yılı içerisinde yapılan 23 bin 179 yardım çağrısının 6 bin 766’sı Lefkoşa merkezden yapılırken, yardım çağrılarının 4 bin 690’u Girne merkezden, 3 bin 399’u Mağusa’dan, bin 230’u Cengiz Topel’den, 723’ü Ercan’dan, bin 416’sı Güzelyurt’tan 850’i Akdoğan’dan, 434’ü Çamlıbel’den, 223’ü Dipkarpaz’dan, 652’si Erenköy’den, 656’sı Geçitkale’den, 761’i İskele’den, 827’si Lapta’dan, 596’sı Mehmetçik’ten, 130’u Lefke’den ve 543’ü ise Tatlısu’dan yapıldı.

Vaka sayısında son üç yılda gözle görülür şekilde artış…

‘112’ Acil Servis’e son üç yılda yapılan çağrılara bakıldığında son 3 yılda artış yaşandığı görüldü.

Asılsız ve acil olmayan çağrıların binlerin üzerinde olduğu da ifade edilirken, çıkılan vakalarda son üç yılda bin ve iki bin arasında artış olduğu gözlemlendi.

2017 yılında 112 Acil Servis çağrı merkezine 18 bin 700 vakaya çıkarken, 2018 yılında 20 bine ulaştı.

Geride bıraktığımız yıl da ise sayı katlanarak 23 bin 179 oldu.

Ada geneli 15 istasyon 210 personel 75 ambulans…

Başta trafik kazaları olmak üzere, yüksekten düşme, elektrik çarpması, kalp krizi ve daha pek çok çeşitteki kaza ve olaylara 7 dakika ve altında ‘Hızır’ gibi yetişerek can kurtarmaya çalışan

‘112 Acil Servis’ ekipleri geçtiğimiz yıl da hiç durmadı.

Ada geneli 15 ayrı istasyonda, görev yapan ‘112 Acil Servis’te 210 personel ve 75 ambulans şoförü bulunmakta.

Son yıllarda 112 Acil Servis personelinin yükünü azaltmak adına 17 Paramedik personel de sisteme kaydedildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesinde ayrı bir birim olarak görev yapan ‘112 Acil Servis’ çağrı merkezi nefes almadan 24 saat kesintisiz vatandaşın her an yanında.

Polis ve itfaiyede ‘112’ ağında…

112 Acil Komuta Merkezi, vatandaşa en hızlı şekilde ulaşıyor. 2018 yılı Kasım ayı itibarı ile yeni binasında hizmet vermeye başlayan 112 Acil Komuta Merkezi’ne düşen çağrılar aynı anda telsiz yöntemi ile polis ve itfaiyeye de düşüyor. Acil vakalarda 112 çalışanları olay yerine giderken, polisle bağlantı koparmadan ulaşıyor.

2004 yılında kurulan 112 Acil Servis, kurulduğu günden bu güne ciddi bir ağ oluşturarak güçlü bir ekiple adanın dört bir yanında hizmet vermekte.

Hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan ve hastaya ilk müdahaleyi yapan profesyonel sağlık teknikerleri de 112 Acil Servis’e dâhil edildi.

Sisteme dâhil edilen 17 Paramedik, 112’nin iş yükünün azalmasının bir parçasını oluşturmakta.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan: “112 mevzuatı yok”

‘112’ mevzuat yasasının halen olmadığına işaret eden KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sadece mevzuat yasasının değil çalışanların gelişme ve yetiştirilmeleri ile ilgili alt yapının olmadığını ileri sürdü.

YENİDÜZEN’e konuşan Bengihan, 2015 yılında Kalecik kavşağında meydana gelen kazada ambulansta hayatını kaybeden iki kişiyi anımsattı.

Olayda sorumlu tutulan ambulans şoförünün yargılanarak 2 yıl hapse mahkûm edildiğini kaydeden Bengihan, “Çalışanları yasal anlamada koruyacak her hangi bir düzenleme yok.”

“Hız tespit kameralarına yakalanıyorlar”

Bengihan, ambulans araçlarının teknik yönden alt yapı için yetersiz olduğuna değinerek, doktor, hemşire ve çalışanların korunması için ilgili mevzuatın geçmesi gerektiğini kaydetti.

Ambulansların bir olaya giderken, yavaş gitme durumları olmadığına işaret eden Bengihan, “Hastaya ulaşmaya çalışan ambulanslar, hız tespit kameralarına ve radara takılarak rapor ediliyor. Sağlık bakanı polise ulaşarak olayı ve çalışanı anlatarak durumu kapatıyor. Kameralarla ilgili de mevzuat yok, kaza olma ihtimali ne yazık ki çok yüksek. ‘112’ Yasası şart” dedi.

“Umursuz ve duyarsız bir bakan”

Sağlık Bakanının umursuz ve duyarsız davrandığını ifade eden Bengihan, “Yasa ile ilgili çok duyarsız kalan bakan, kendi partisine yakın usulsüz görevlendirmeler ve nakiller yaparak mevzuata aykırı davranıyor. Seçim üstü şov yaparak kendine yakın çalışanlarını mutlu etme çabası içinde. Eski Müsteşar bakanın partizanca davranışları yüzünden emekliye çıktı. Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhemşiresi de istifa noktasına geldi. Hastanede bakanın tavırları yüzünden ciddi bir sıkıntı söz konusu ve çalışma barışı bozuldu” dedi.

Bengihan: “Sağlıkta sorunlar büyüyor, hastanelerde eksik ilaç var”

KTAMS olarak sağlık bakanlığına defa kez uyarıda bulunduklarının altını çizen Bengihan, hastanelerde ciddi bir ilaç sıkıntısı yaşandığını sağlıkta sorunların ciddi bir şekilde büyüdüğünü kaydetti. Bengihan, “Bakan sadece şov yapıyor. Defalarca uyarıda bulunduk ancak bildiğini okuyor. Sağlık ciddi bir çöküş yaşıyor, birileri bakanın tavrından dolayı emekli olurken, birileri istifanın eşiğinde.”