Mağusa’da Kennedy T. Dede’yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne sebep oldukları gerekçesi ile aranan 3 kişi daha yakalandı. Mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor…

Polis Basın Subaylığı, 31.01.2018 tarihli Basın Bülteninde belirtilen , “Adam Öldürme” meselesiyle ilgili olarak aranmakta olan O.K. (E-21), S.D. (K-17) ve A.S. (E-28) tespit edilerek tutuklanmış olup soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.