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Aranan 3 kişi daha yakalandı!

Aranan 3 kişi daha yakalandı!

Mağusa’da Kennedy T. Dede’yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne sebep oldukları gerekçesi ile aranan 3 kişi daha yakalandı.

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Mağusa’da Kennedy T. Dede’yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne sebep oldukları gerekçesi ile aranan 3 kişi daha yakalandı. Mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor…

Polis Basın Subaylığı,  31.01.2018 tarihli Basın Bülteninde belirtilen , “Adam Öldürme” meselesiyle ilgili olarak aranmakta olan O.K. (E-21), S.D. (K-17) ve A.S. (E-28)  tespit edilerek tutuklanmış olup soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

 

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