Aranan 3 kişi daha yakalandı!
Mağusa’da Kennedy T. Dede’yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne sebep oldukları gerekçesi ile aranan 3 kişi daha yakalandı.
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Mağusa’da Kennedy T. Dede’yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne sebep oldukları gerekçesi ile aranan 3 kişi daha yakalandı. Mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor…
Polis Basın Subaylığı, 31.01.2018 tarihli Basın Bülteninde belirtilen , “Adam Öldürme” meselesiyle ilgili olarak aranmakta olan O.K. (E-21), S.D. (K-17) ve A.S. (E-28) tespit edilerek tutuklanmış olup soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
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Etiketler : Kennedy T. Dede, cinayet
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