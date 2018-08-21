Arabada bırakılan tablet patladı

Güzelyurt’ta dün Mustafa Şahlı’ya ait araç yandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 11:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Mehmet Yavuz Sokullu Sokak üzeride park halinde bulunan Mustafa Şahlı’ya ait HG 063 plakalı aracın arka camının önündeki döşeme üzerinde bırakılan tablet bilgisayarın, güneşten aşırı ısınarak patlaması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, araç sahibi tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın arka camı kırılırken, tablet bilgisayar tamamen, arka koltuk döşemesi ise kısmen yandı.

PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün saat 10.30’da yetkili makamlara beyan etmeden 12 bin 500 ABD Doları ile 6 bin 400 Euro nakit parayla yurt dışına çıkmaya çalışırken tespit edilen M.H.A.S. (E-39) hakkında yasal işleme gidildi.

Para ve Kambiyo Yasası’na göre, yolcu beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla nakit para taşınamaz.