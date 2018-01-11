Altan ve Şahin tahliye edilmedi

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Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetti. Bu karara rağmen İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

KARARIN GEREKÇESİ

Mahkeme tahliyeye ret kararı gerekçesinde, AYM kararının Resmi Gazete'de yayınlanmaması ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olmasını gösterdi.

Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi(AYM), Cumhuriyet davası kapsamında 9 ay tutuklu kalan Cumhuriyet gazetemisi Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay ile tutuklu yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın başvuruları ile ilgili nihai kararını verdi. AYM, Günay, Altan ve Alpay'ın başvurusunda hak ihlali olduğuna karar verdi. Altan ve Alpay tahliye edilecek.

Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla ihlal kararı verdi. Karar Cumhuriyet davası için emsal olacak.