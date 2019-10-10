Akıncı siyasi partiler ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi'ndeki siyasi partilerin başkanlarını New York temasları hakkında bilgilendirdi



Toplantıya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'nun da yer aldığı toplantı 45 dakika sürdü.