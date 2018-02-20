Akıncı: “Ortak değerlere hep birlikte sahip çıkmayı başarmak durumundayız”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni bir yapı oluştuğunu belirterek, “Elbette köklerimizi unutmayacağız. Kimimiz Leymosun’dan, kimimiz Baf’tan, kimimiz Karadeniz’den geldik; Pakistan’dan, Rusya’dan gelenlerimiz var” dedi ve bu yeni yapıda yeni bir kimlikte buluşulduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin Güzelyurt’ta düzenlenen kuruluş “resepsiyonunda katılarak konuşma yaptı.

“Ortak değerlere hep birlikte sahip çıkmayı başarmak durumundayız” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC vatandaşları olarak Kıbrıs Türk insanının evrensel, çağdaş değerleri özümsemiş bir toplum olduğuna işaret ederek, “Bu kimliğin ortak değerlerini hep birlikte yaşatacağız” şeklinde konuştu.

En başta demokrasi kültürü, insan hakları, hoşgörü, hukuka bağlılık, sevecenlik, karşı fikre saygılı olma ve şiddete başvurmamanın KKTC yurttaşlığının temel değerlerini oluşturduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Atatürk’ün ilkelerini içselleştirdiğimiz gibi, bu gibi evrensel değerleri de içselleştirmemiz gerekir. Bu değerlerimizi sonuna kadar götüreceğiz. Yeni bir kimlikte buluştuk, geleceği hep birlikte bizden sonraki nesiller için yaşatmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasını, “Baf’ta canını veren şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” diyerek tamamladı.