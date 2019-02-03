Akıncı ile Lute bir araya geldi
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u kabul etti
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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 11.00’de başladı.
Adaya dün gece gelen Lute, bugün 18.30’da ise Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşecek.
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Etiketler : Jane Holl Lute, Mustafa Akıncı
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