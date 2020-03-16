Akıncı, danışma kurulu oluşturdu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Coronavirüs ile mücadeleye katkı koymak üzere bilimsel destek sağlayarak görüş ve öneriler geliştirmek amacı ile danışma kurulu oluşturdu.

Danışma kurulunda Kıbrıs TürkTabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Sağlık Eski Bakanları Eşref Vaiz, Mustafa Arabacıoğlu, Gülsen Bozkurt, Filiz Besim ve eski Başhekimler Bülent Dizdarlı ve Ersan Berksel yer aldı.

Sağlık sisteminin yönetim kadrolarında görev yapmış olan hekim ve yöneticilerin, uzmanlıkları ile birlikte ülkedeki sağlık sistemine ilişkin tecrübeleriyle Cumhurbaşkanı’na danışmanlık yapması ve Coronavirüs mücadelesine katkıda bulunması hedefleniyor.