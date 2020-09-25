Akçaylı üreticilerden eylem

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Akçay Sulama Birliği'nin KIB-TEK'e borcundan dolayı elektriklerinin kesilmesiyle birlikte, üreticiler bahçelerine su veremiyor.

Köylüler, dün elektriklerinin tekrar bağlanabilmesi için eylem yaptı. Gerçekleşen eyleme, CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Belediye Meclis Üyesi Cemal Darbaz, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ve köylü üreticiler katıldı.

Eylemde konuşan Akçay muhtarı Uğur Dereliköylü, tek dertlerinin geçim olduğuna vurgu yaparak, hükümeti eleştirdi. Köylünün borcu olmadığına dikkat çeken Dereliköylü, mağduriyeti köylü üreticilerin yaşadığını ifade etti.

Eyleme katılan Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ise kurumun haklı olduğunu ancak üreticinin mağdur olmaması gerektiğini söyledi. Alioğlu, sorunun çözülmesi için UBP-HP hükümetini de göreve çağırdı.

Eyleme diğer köylerden destek verildi.

Üreticilerin yaşadığı sorunu geçtiğimiz günlerde YENİDÜZEN gündeme getirmişti.