Akaryakıtın RESMİ

Kıbrıs’ın kuzeyinde 95 oktan benzin 4,97 TL iken, güneyde 9,52 TL, Türkiye’de 6,97 TL, İngiltere’de ise 10,29 TL’den satılıyor. Kuzeyde 4.76 TL ola Euro Dizel ise güneyde 9,52 TL’ye, Türkiye’de 6,32 TL, İngiltere’de ise 10,53 TL’den depolara giriyor.

Didem MENTEŞ

Dövize endeksli olarak değişim gösteren akaryakıt fiyatları ülkemizde 8 ayda 7 kez artış gördü.

Kıbrıs’ın kuzeyinde akaryakıt; güneye, Türkiye’ye ve İngiltere’ye göre halen daha ucuza satılıyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 95 oktan benzin 4,97 TL iken, güneyde 9,52 TL, Türkiye’de 6,97 TL, İngiltere’de ise 10,29 TL’den satılıyor.

Kuzeyde 4.76 TL ola Euro Dizel ise güneyde 9,52 TL’ye, Türkiye’de 6,32 TL, İngiltere’de ise 10,53 TL’den depolara giriyor.

Güneydeki akaryakıt fiyatları kuzeye göre 4 liralık değişim gösterirken, Türkiye ise kuzeye oranla 1.5 ila 2 TL arasında daha pahalı.

İngiltere ile Kıbrıs’ın kuzeyi arasında ise 5TL’yi aşkın bir fark söz konusu.

YENİDÜZEN, Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi, Türkiye ve İngiltere’deki akaryakıt fiyatlarını araştırarak akaryakıt fiyatlarını ortaya koydu.

Kuzeyde 50 kuruşu aşkın zam

Kıbrıs’ın kuzeyinde akaryakıta yapılan son zam 54 ila 58 kuruş arasında değişen oranlarla tüketiciye yansıdı.

Artışla birlikte 4.60 TL olan 98 oktan kurşunsuz benzin 5.16 TL’ye, 4.42 TL olan 95 oktan benzin 4.97 TL, 4.18 TL olan Euro Dizel ise 4.76 TL yükseldi. Temmuz’da 4.11 TL olan gazyağı ise 4.65 TL’den satışa kondu.

Akaryakıt Kıbrıs’ın kuzeyinde Şubat 2018’den günümüze % 24.25 oranında zam gördü.

Güneyde akaryakıt daha pahalı

Kıbrıs’ın güneyinde bölge bölge değişen akaryakıt fiyatları, halen kuzeye göre daha pahalı.

Son zamanlarda kuzeyden akaryakıt alımını artıran adanın güneyi, Euro’nun TL karşısında değer kazanması ile daha da kârlı…

Kuzeyde 98 oktan kurşunsuz benzin kuzeyde 5.16 TL iken güneyde 9,86 TL’ye alıcı buluyor. Kuzeyde 4.97 TL olan 95 oktan benzin ise güneyde 9,52 TL’den satışa sunuluyor. Euro Dizel ise kuzeyde 4.76 TL iken güneyde9,57 TL’ye depolara giriyor. Kuzeyde 4.65 TL olan gazyağı ise güneyde 6,55 TL’ye satılıyor.

Türkiye kuzeyden pahalı güneyden ve İngiltere’den ucuz

Türkiye’deki akaryakıt fiyatları ise güneyden ve İngiltere’den ucuzken, kuzeyden daha pahalı.

Türkiye’deki ortalama fiyatlara göre 95 oktan benzin 6,97 TL, Euro Dizel 6,32 TL’den alıcı buluyor. Gazyağı ise 6,41 TL’den satışa sunuluyor.

Türkiye’de farklı bir uygulamayla müşteriye satılan akaryakıtta fiyatlar da il bazında ve firmaya göre değişebiliyor.

En pahalı İngiltere

Türkiye, Kıbrıs’ın güneyi ve kuzeyine oranla akaryakıtta en pahalı ülke olarak İngiltere ilk sırada yer aldı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 4.97 TL olan 95 oktan benzin İngiltere’de 1.29 STG yani 10,29 TL’ye satılıyor.

Euro Dizel ise Kıbrıs’ın kuzeyinde 4.76 TL’den satılırken, İngiltere’de 1.32 STG yani 10,53 TL’den alıcı buluyor.

AKARYAKITTA FİYAT SIRALAMASI:

İNGİLTERE:

Kurşunsuz 95 Oktan Benzin (Lt.): 10,29 TL,

Euro Diesel (Lt.): 10,53 TL.

KIBRIS’IN GÜNEYİ:

Kurşunsuz 95 Oktan Benzin (Lt.): 9,52 TL,

Kurşunsuz 98 Oktan Benzin (Lt.): 9,86 TL,

Euro Diesel (Lt.): 9,57 TL,

Gazyağı (Lt.): 6,55 TL.

TÜRKİYE:

Kurşunsuz 95 Oktan Benzin (Lt.): 6,97TL,

Euro Diesel (Lt.): 6,32 TL.

Gazyağı: 6,41 TL

KIBRIS’IN KUZEYİ:

Kurşunsuz 98 Oktan Benzin (Lt.): 5,16 TL,

Kurşunsuz 95 Oktan Benzin (Lt.): 4,97 TL,

Euro Diesel(Lt.): 4,76 TL,

Gaz Yağı(Lt.): 4,65 TL.

NOT: Kıbrıs’ın güneyindeki ve İngiltere’deki fiyatlar KKTC Merkez Bankası’nın günlük döviz kuruna göre hesaplanmıştır. 28 Ağustos’ta Euro 7.200, STG 7.979 olarak ele alındı