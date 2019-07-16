Ailenin tercihi ön planda tutulacak

Devrim DEMİR



Denizde yaşanan talihsiz bir olayın ardından annesini, babasını, abla ve abisini kaybeden 12 yaşındaki Barış Katırcı için Çalışma Bakanlığı çalışma başlattı.

Küçük Barış’ın sorumluluğunu halası üstlenirken, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Akıncı ve Başbakan Tatar da “çocuğu sahipleneceklerini” belirtmiş, devletin her türlü desteği vereceğini söylemişti.

Yaşanılan talihsiz olay ada genelinde büyük üzüntü yaratırken, hafta sonu taburcu olan Barış Katırcı sorumluluğunu üstlenen halasının gözetimine alındı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, küçük Barış’ın geleceği ile ilgili yapılabilecekleri bugün Bakanlar Kurulu’na taşıyacağını açıkladı.

Sucuoğlu: “Babasının maaşı çocuk için düzenlenecek”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Sucuoğlu, “Küçük Barış’ın geleceği ile ilgili yapılacak düzenlemeler, bugün Bakanlar Kurulu gündemine taşınacak. Bu düzenlemelerde, ailenin tercihi de görüşleri de çok önemli bizim için. Babasından kalma bir maaş var, onunla ilgili düzenlemeler yapılacak. Barış, halasının himayesine alındı. Küçük Barış’ın halası eğitimli bir kardiyoloji bölümü hemşiresi. Halasının çalıştığı hastane de (YDÜ Hastanesi) her türlü imkanı sunmaya hazır olduğunu açıkladı. Sosyal Hizmetler Dairesi'nde görevli personellerimiz psikologlar eşliğinde Barış’a destek oldu. Çocuk için bundan sonra elimizden geleni yapacağız, bakanlık olarak biz çocuğun yakinen takipçisi olacağız” dedi.