Ağır teminata bağlandı

Lefkoşa’da kendisinden ayrılan eski kız arkadaşını darp edip cinsel taciz de bulunan zanlı A.İ., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Alparslan Yavuz, zanlının 12 Eylül tarihinde Lefkoşa’da kendinden ayrılıp eski eşine dönmesini hazmedemediği gerekçesi ile eski kız arkadaşının boğazını ve çenesini sıkıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra cinsel tacizde bulunduğunu anımsattı.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması, 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.